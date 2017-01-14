Проекты ТюмГУ победили в конкурсе Минобрнауки

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Три проекта исследователей ТюмГУ победили в отборе научных проектов коллективов исследовательских центров и научных лабораторий вузов, подведомственных Министерству образования и науки РФ.

Из более чем 2 тыс. 500 заявок отобрано 444 проекта 125 организаций, на поддержку которых выделено 2,9 млрд рублей.

Проекты нацелены на достижение результатов по широкому спектру направлений, среди которых исследования физико-химических процессов, разработка инновационного программного обеспечения, проекты по биоинженерии, нейроуправляемой робототехнике и др.

Проекты ТюмГУ, которые прошли отбор:

- "Разнообразие термофильных гетеротрофных нефтеразрушающих микроорганизмов в почвах Тюменского Севера". Планируется получить новые данные о присутствии и распространении мезофильных и термофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, развивающихся в диапазоне температур минус 30–60 градусов Цельсия как в почвах районах Крайнего Севера, так и более южных районов.

- "Российские гавани Трансарктической магистрали: Пространства и общества арктического побережья России накануне новой эпохи развития Северного морского пути". Планируется обследовать более десятка населенных пунктов – от Мурманска и Архангельска через Сабетту и Диксон, Тикси и Анадырь, и до Петропавловска Камчатского.

- "Формирование конкурентоориентированности и конкурентоспособности молодежи в российском обществе в контексте современной социокультурной динамики". Цель проекта в разработке алгоритмов формирования конкурентоориентированности и конкурентоспособности молодежи в российском обществе, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Соб. инф.