up

17.01.2017 вторник

EUR 63.2308

USD 59.6067

В Тюмени -13..-15 С 3 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Крещенские купания в Тюмени начнутся 18 января

16:09 17 января 2017 | mobile | | print версия для печати
tobolsk-eparhia.ru

Крестным ходом от Знаменского кафедрального собора на реку Туру пойдут верующие 18 января в 11 часов.

В 12 часов митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий проведет освящение воды. В 12 часов 30 минут начнутся купания в иордани.

Об этом на пресс-конференции, посвященной подготовке к Крещению, сообщил священник, председатель издательско-информационного отдела Тобольской митрополии Григорий Мансуров. 

"Освящение воды 18 января в полдень с последующим купанием - это особая тюменская традиция. Это делается для того, чтобы митрополит мог освятить воду и в Тюмени, и в Тобольске, где освящение проходит на следующий день. В других приходах России воду на открытых водоемах освящают 19 января в полночь или утром", - подчеркнул он.       

Крещенскую воду, отметил Григорий Мансуров, набирают в течение 19 января "с верой, зная, что в этот день отмечается Крещение Господне".    

Александра Батт

Теги: крещенские купания , митрополит Димитрий , Тобольская митрополия , Крещение
Ранее в сюжете
17.01.2017, 09:32 Сладково готовится к Крещению
13.01.2017, 14:53 Семь прорубей для купания в Крещение в Тюменском районе
13.01.2017, 12:08 В Исетском районе определены места крещенских купаний
19.01.2015, 10:38 Около двадцати тысяч жителей региона искупались в Крещение
19.01.2015, 09:10 Православные Тюменской области отмечают Крещение Господне
16.01.2015, 16:51 Крещенские купания пройдут в Заводоуковском округе 19 января
16.01.2015, 15:34 Протоиерей Сбитнев: Крещение Господне - один из главных православных праздников

Последние новости

18:50 Министр транспорта: "Рощино" займет достойное место в сети российских аэропортов
18:32 Пассажиры и сотрудники Рощино оценили итоги реконструкции аэровокзального комплекса Фото
18:10 СИБУР объявил победителей конкурса проектов в рамках программы "Формула хороших дел" в Тобольске
17:59 18 января - события дня
17:48 Лекция Анатолия Гина откроет новый сезон в Школе инновационного мышления
17:37 Среди тюменских школьников определили лучших литературоведов
17:29 Прирост пассажиропотока в аэропорту Рощино - один из максимальных в России
17:26 СК возбудил уголовное дело по факту ухода ребенка из детсада в Тюмени
17:15 Тариф на объявленную ценность посылок снижен в четыре раза
17:04 Тюменские волейболистки вышли в финал первенства России
Все новости

Архив новостей

Январь, 2017
﻿

Губернатор

В Тюмени официально открыт после реконструкции аэропорт Рощино

Медиалогия опубликовала список самых активных губернаторов

Владимир Якушев: в 2016 году в регионе отмечен существенный рост инвестиций

Политика

Министр транспорта РФ Максим Соколов прилетел в Тюмень на открытие аэропорта Рощино

Наталья Комарова вошла в состав совета по защите женщин России

Назначен новый глава следственного департамента МВД

Экономика

Министр транспорта: "Рощино" займет достойное место в сети российских аэропортов

Прирост пассажиропотока в аэропорту Рощино - один из максимальных в России

Первую очередь комплекса по производству индейки в Юргинском районе откроют в марте

Общество

Пассажиры и сотрудники Рощино оценили итоги реконструкции аэровокзального комплекса

СИБУР объявил победителей конкурса проектов в рамках программы "Формула хороших дел" в Тобольске

18 января - события дня

Спорт

Тюменские волейболистки вышли в финал первенства России

Тюменские бегуны везут медали с чемпионата УФО

Тюменские хоккеисты успешны на своем льду

Происшествия

СК возбудил уголовное дело по факту ухода ребенка из детсада в Тюмени

Разбойник и мошенник, находившиеся в федеральном розыске, доставлены в Тюмень

В Тюмени вынесли приговор трем насильникам
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+