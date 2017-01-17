Крещенские купания в Тюмени начнутся 18 января

tobolsk-eparhia.ru

Крестным ходом от Знаменского кафедрального собора на реку Туру пойдут верующие 18 января в 11 часов.

В 12 часов митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий проведет освящение воды. В 12 часов 30 минут начнутся купания в иордани.

Об этом на пресс-конференции, посвященной подготовке к Крещению, сообщил священник, председатель издательско-информационного отдела Тобольской митрополии Григорий Мансуров.

"Освящение воды 18 января в полдень с последующим купанием - это особая тюменская традиция. Это делается для того, чтобы митрополит мог освятить воду и в Тюмени, и в Тобольске, где освящение проходит на следующий день. В других приходах России воду на открытых водоемах освящают 19 января в полночь или утром", - подчеркнул он.

Крещенскую воду, отметил Григорий Мансуров, набирают в течение 19 января "с верой, зная, что в этот день отмечается Крещение Господне".

Александра Батт