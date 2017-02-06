Тюменские трудовые коллективы готовятся к "Лыжне России"

Фото департамента по спорту и молодежной политике Тюмени

Команды трудовых коллективов численностью от трех до 30 человек по традиции примут участие во Всероссийской массовой лыжной гонке "Лыжня России", которая пройдет в областном центре 11 февраля.

Об этом рассказал в интервью обозревателю "Тюменской линии" начальник отдела городского департамента по спорту и молодежной политике Андрей Колычев.

"Большую помощь в организации "Лыжни России" нам оказывает региональный Союз работодателей, который возглавляет депутат Тюменской областной думы Дмитрий Горицкий. По опыту прошлых лет можно ожидать, что на лыжную трассу выйдут представители более чем 25 тюменских предприятий и организаций. Например, многочисленную и дружную команду всегда выставляет Западно-Сибирский банк Сбербанка России", - рассказал Андрей Колычев.

Большие надежды организаторы "Лыжни России" возлагают на Тюменское высшее военно-инженерное командное училище. Военный вуз всегда был в числе передовиков, численность его команды доходила до 400 лыжников, отметил начальник отдела городского департамента по спорту и молодежной политике.

"Примет участие в забеге и команда тюменских "моржей". Что касается возраста участников Всероссийской массовой лыжной гонки - в 2016 году самому молодому лыжнику было три года, а самому старшему - 74 года. Уверен, что тюменская "Лыжня России" станет для жителей и гостей областного центра настоящим спортивным праздником", - подчеркнул Андрей Колычев.

Напомним, что "Лыжня России" в Тюмени стартует на стадионе Государственного аграрного университета Северного Зауралья на Рощинском шоссе 11 февраля в 11 часов 45 минут. Для участников массовой лыжной гонки впервые будет организован прокат лыж. Стоимость проката - 150 рублей.

В 2016 году на "Лыжню России" в Тюмени вышли 6 тыс. 553 поклонника здорового образа жизни.

Евгений Бабенко