В спецшколе Сургута вскрыты новые преступные эпизоды‍

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Новые факты преступной деятельности в том числе, связанное с изнасилованием, возбуждены в Сургуте в отношении воспитанника спецшколы, ранее обвиненного в истязании с применением пытки и вымогательстве.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по ХМАО, 17-летний воспитанник систематически избивал еще одного подростка, дважды обливал его ноги горячей водой из крана и вымогал деньги. Помимо этого, в отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении изнасилования одной из воспитанниц учреждения.

В настоящее время уголовные дела соединены в одном производстве. Следствие продолжает работу, устанавливает обстоятельства совершенных преступлений, а также причины и условия, способствовавших их совершению. В рамках уголовного дела будут тщательно проверены доводы родителей других воспитанников спецшколы, из которых следует, что обвиняемый совершал противоправные действия также и в отношении других подростков.

Напомним, по ходатайству следователя и решению суда обвиняемый заключен под стражу.