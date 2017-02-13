В Тюменской области создают информационную систему по контролю за оборотом алкоголя

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Около 270 дел об административных правонарушениях в сфере оборота алкогольной продукции возбуждено в Тюменской области в 2016 году. По их результатам назначены штрафы на сумму более 14 млн рублей. Такие данные приводит пресс-служба регионального департамента потребительского рынка.

По сравнению с 2015 годом количество дел нелегальной розничной продажи алкоголя без документов увеличилось в шесть раз, без маркировки – в 10 раз. За последние пять лет в регионе более чем на 40% снизилось количество лицензиатов, основной причиной этого становится укрупнение бизнеса, когда сетевые точки переходят в состав крупного игрока.

"В Тюменской области действуют два производителя алкогольной продукции – "Ишимский винно-водочный завод" и водочное предприятие "Бенат". В 2016 году они показали рост производства, но загрузка мощностей "Бената" на сегодня составляет только 40 процентов", - отметил директор регионального департамента потребительского рынка и туризма Андрей Пантелеев.

Чтобы усилить работу по пресечению контрафакта, в регионе запускается новая информационная система "Алкоголь Тюменской области". Она позволит видеть количество выявленных правонарушений в каждом муниципалитете и сравнивать полученные результаты. "Мы сможем наблюдать реальную работу по обнаружению нелегальной продукции, вводить систему мотивации для муниципалитета, связанную с дополнительными финансовыми отчислениями в бюджеты", - подвел итог Пантелеев.

Напомним, что 10 февраля в Тюмени заместитель руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Владислав Заславский провел выездное совещание "О мероприятиях по контролю за розничными рынками алкоголя, направленных на выявление и пресечение правонарушений в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции в Уральском федеральном округе".