"Тюменская линия" открывает проект "Герои тыла"

chanych-85.livejournal.com

Проект "Герои тыла" расскажет на страницах информационного агентства "Тюменская линия" о людях, которые жили и работали в Тюменской области в годы войны. Эти хрупкие воспоминания, которыми сейчас далеко не все могут поделиться, не испытывая страданий, поведают нам о том, как и чем жили во время войны, как женщины и дети боролись за Победу в тылу врага, чем жертвовали, на что надеялись и как не переставали верить и находить маленькие радости и большое счастье.

Кто для нас герои тыла? Безусловно, все, кто ковал Победу на заводах, кто лечил людей в госпиталях, кто давал образование. А еще это дети, которые выросли в условиях войны, давшие потом жизнь новому поколению, нам.

Дети… Как много людей перестало ими быть в 1941-м. Школьники, ушедшие на фронт, ребята, сменившие взрослых мужиков на заводах, юные барышни, ставшие медсестрами, ушедшие пахать в поля и шить одежду для фронта.

За первые два дня после начала войны 500 добровольцев подали заявление в военкомат. А Тюмень стала надежным тылом всей страны, поддержкой и жизненной опорой солдатам и офицерам.

Производство

Всего в Тюмень прибыло 28 промышленных предприятий; путем объединения их между собой и с местными заводами получилось 22 предприятия. Город поставлял фронту бронекатера, минометы, мотоциклы, электрооборудование для танков, снаряды, мины, полушубки, валенки и продовольствие.

school91.tyumen-edu.ru

Химико-фармацевтический завод, переехавший из Москвы, с первых дней войны начал выработку медикаментов.

В Тюмень эвакуировали и ОКБ авиаконструктора О.К. Антонова. За короткий срок в помещениях крытого рынка наладили выпуск бесшумных планеров, предназначенных для разведки и заброски партизан в тыл противника. Был открыт сбор средств на строительство авиаэскадрилий.

Работали на победу и коренные тюменские заводы и фабрики. Фанерокомбинат, например, единственный в стране выпускал авиационную фанеру, а также другую продукцию, необходимую фронту. Предприятие получило название "Тюменский авиафанерный комбинат 15".

Овчинно-меховая фабрика не выключала станки практически круглые сутки, выпускали жилеты и полушубки, варежки для фронта, работали юные девушки 14-15 лет.

В военное время Тюменская судоверфь (судостроительный завод) была единственной в стране, строившей торпедные катера. Они воевали на Черном и Балтийском морях, Тихом океане, Онежском и Ладожском озерах, потопили десятки гитлеровских кораблей, участвовали во многих военных операциях.

Госпитали

Каждый третий боец Красной Армии, лечившийся в тюменских госпиталях в годы Великой Отечественной войны, возвращался на фронт. Находясь в глубоком тылу, Тюмень стала центром восстановления здоровья раненых воинов. Развертывание эвакогоспиталей началось на третий - четвертый день войны.

school91.tyumen-edu.ru

В зданиях разных учреждений города размещалось 26 госпиталей для раненых. Под них отдавали удобные вместительные здания городских учреждений, в том числе школы. Классы приходилось уплотнять, отчего дети учились в 3-4 смены. Многие еще и работали в госпиталях. Но учились, в основном, хорошо: понимали, что этим тоже помогают взрослым.

school91.tyumen-edu.ru

В Ялуторовске работало два госпиталя - №1501 и №1786.

В Заводоуковском госпитале №3519 лечили тяжелейших раненых, больных с тяжелой формой туберкулеза.

В Ишиме было четыре госпиталя: №1502, №2476, №3341, №3517. Один из них возглавил заслуженный врач РСФСР А. Ф. Калинин, прошел с ним многи­ми фронтовыми дорогами, затем был начальником эвакопунктов.

Приют для эвакуированных

В годы войны население города возросло почти в два раза. Это было обусловлено большим притоком людей, эвакуированных сюда из разных уголков страны: Ленинграда, Белоруссии, Украины. В основном это женщины и дети. Была открыта диетичес­кая столовая для ослабленных ребятишек, пионерские лагеря на летнее время, Дом ребенка расширен, обустроено по ул. Береговой второе здание Дома малютки.

Учебные заведения

С начала войны вопросы образования отошли на второй план. Только за первые три месяца войны на территории Сибири закрылось 738 школ. Число средних специальных учебных заведений сократилось с 3695 до 1677. А число учащихся сократилось с 802 тыс. до 305 тыс.

сhanych-85.livejournal.com

Но в 1942-43 годах в Тюмени были открыты три новых учебных заведения. В ноябре 1942 года был создан машиностроительный техникум на основе эвакуированного в наш город Одесского механического техникума (6.5).

Торфо–лесной техникум. Он был открыт по приказу СНК СССР в ноябре 1942 года (6.4). Обучение проходило по специальностям: разработка торфяных месторождений и эксплуатация лесоразработок.

В условиях войны была изменена учебная программа. В декабре 1941 года вышла директива НКЗ СССР о коренной перестройке учебного процесса с упором на предметы, имеющие непосредственное оборонное значение. Студенты должны были пройти военную подготовку по программе всеобуча, а закончившие ее продолжали военную допризывную подготовку бойца.

С октября 1941 в первом и втором военно-пехотных училищах Тюмени стали применять практику формирования на фронт курсантских батальонов. Первые были отправлены в действующую армию 16 октября 1941 года из Первого военно-пехотного училища. В этот день по всему учебному заведению была объявлена тревога и всех курсантов без присвоения офицерского звания направили на фронт.

Тюменские военно-пехотные училища за годы войны выпустили более 7 тыс. офицеров, около 20 тыс. их питомцев отбыли на фронт курсантами. За годы войны за заслуги перед Родиной присвоены звания Героя Советского Союза Ф. Дроздову, В. Егорову, В. Лютову, И. Старикову, С. Репутину, И. Беспалову, А. Логунову, Н. Кропоткину, П. Молодых, А. Мерзликину, П. Ланскому, А. Темнику, И. Мясникову.

Сельское хозяйство

В колхозах развернулось движение "Больше хлеба фронту!". Инициаторами в Тобольском районе выступили землевладельцы артели им. Буденного овсянниковского сельского совета.

В годы войны в тюменской деревне резко возросла нагрузка на каждого работающего. Среднегодовая выработка трудодней у трудоспособных женщин по сравнению с 1940 г. повысилась на 42%. В среднем колхозницы области вырабатывали в 1942 году 283 трудодня, в 1943 – 278 трудодней вместо положенных в качестве обязательного минимума 120 трудодней.

school91.tyumen-edu.ru

Практически сразу с на­чалом Великой Отечественной войны сельские женщины стали привлекаться к работе трактористами и комбайнерами.

В области наиболее крупная МТС действовала в с. Абалак Тобольского района, где работала девичья бригада ком­байнеров. В 1941 году девушки окончили Тобольскую школу механизации. За годы войны в этой школе обучались 250 девчат, которые научились водить тракторы и комбайны. Комсомольско-молодежные бригады трактористок Нины Мишуковой, Александры Саргиной и Пелагеи Палаумовой не уезжали с поля, не выполнив полторы сменных нормы.

Как следует из отчетного доклада Тюменского обкома партии от 17 февраля 1945 года, где подводились итоги военной пятилетки, "колхозы и совхозы нашей области и после неурожая 1945 года смогли повысить свои показатели по производству продукции. В 1943 году сдали государству более 7 млн пудов хлеба, в 1944 г. - 9 335 тыс. Более 500 колхозов и 21 совхоз полностью рассчитались с государством и выполнили план сдачи хлеба на 106,2%. В 1944 году колхозы и совхозы области сдали государству 8 млн 924 тыс. 565 пудов мяса, что на 24 тыс. 602 пуда больше, чем в 1943 г. Совхозы за 1944 год вы­полнили план сдачи молока на 150%, или сдали 5 тыс. центнеров".

Это очень краткий пересказ жизни тыловой Тюмени. Он составлен по сценарию, собранному из разных источников школой №91 Тюмени.

А здесь можно посмотреть прямо сейчас виртуальную экскурсию по Тюмени военных времен.

Тем, кто предпочитает живое общение, рекомендуем экскурсии "Тюмень тыловая", которые проводят, например, специалисты музейного комплекса им. И. Я. Словцова и мастерской путешествий "Рыжий слон".

А на страницах "Тюменской линии" мы расскажем о конкретных героях тыла, больших и маленьких. Проект не имеет временных рамок и создан "не к 9 мая", а по зову сердца. Он просуществует до тех пор, пока будут желающие рассказать свои истории или истории своих предков.

сhanych-85.livejournal.com

Евгения Тенегина