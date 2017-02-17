Герои тыла: бригадир Марина

- Я счастливый человек, - так до последних своих дней считала Марина Степановна Комарова. Свою любовь к жизни и умение радоваться она передала детям и внукам. Именно благодаря их памяти мы можем узнать историю самоотверженной девчонки, которой в 1942 году исполнилось 15 лет.

Именно в этом нежном возрасте она узнала, что такое настоящее горе – привезли похоронку на отца Степана Ефимовича Гомулина. Именно Марине пришлось передать эту страшную весть своей маме.

…Деревня опустела конечно раньше, в 1941-м, когда начался призыв на фронт. И ушли все, как один. Женщины взяли на себя всю работу, не щадили, помня о том, каково же их любимым отцам, мужьям, братьям, сыновьям.

Из взрослых мужиков оставался в д. Тарбакова в 16 дворов только старенький председатель колхоза "Волна", человек малограмотный, который себе в помощницы назначил образованную Марину (а что, 4 класса деревенской школы по тем временам неплохое дело). И стала девочка бригадиром. Задача простая – организовать на работу женщин и подростков. Фронту нужен был хлеб, и они его растили, сами голодая.

В деревне были еще коровы, но все молоко сдавали государству. А коров нужно было кормить, а значит, заготавливать сено. У матери Марины было еще одно подспорье – овцы. Они-то и не дали погибнуть от недоедания и холода, ведь за крынку молока пимокат из соседнего села делал валенки и обутки на осень. А так, голые стены в избе, пустой подпол - обычное дело в военные годы. Обычное, но невеселое. Летом становилось лучше. Особенно в пору ягод и грибов. Тогда между тяжелой работой в колхозе могли женщины и дети что-то заготовить.

День Победы, как и у всех, был полон слез. И не только радости, ведь их солдат с полей войны не вернулся.

Перемены с наступлением мира пришли не сразу. Пожалуй, стало немного лучше с пропитанием, а вот работы меньше не было. Летом пахали: норма – гектар. Зимой – сено, заготовленные осенью скирды заметало снегом так, что не пробьешься. А еще осенью таскали хлеб на телеги, затем в склады. Норма – 400 центнеров в день (400 кг, почти половина тонны!).

Что можно было купить на заработанные деньги? Если сравнивать с военным временем, роскошь - мыло, сахар и соль.

Счастье пришло на Троицу. Марина встретила Ваню, Ивана Комарова, - удалого сильного красавца в гимнастерке. Сыграли свадьбу, жили дружно, все делали вместе. Пятерых сыновей и дочку воспитали. Нажили добротный просторный дом с тремя комнатами. И все успевала Марина, ни от какой работы по своей привычке не отказываясь: ставили поваром на уборочную – хорошо, разнорабочей – не хуже. Правда, переехали в другой колхоз – имени Ленина.

Ее Иван Савватеевич ушел из жизни в 1981 году. Марина Степановна хранила память о нем более 30 лет, радуясь тому, что было хорошего, ведя большое хозяйство, стряпая на все деревенские праздники угощения. Теперь Марина и Ваня вместе смотрят, как там дети и внуки. А они, как и наказывали родители, трудятся в с. Лабино на родной Юргинской земле, живут и хранят память о своих героях.

P. S. Проект "Герои тыла" расскажет на страницах информационного агентства "Тюменская линия" о людях, которые жили и работали в Тюменской области в годы войны. Эти хрупкие воспоминания, которыми сейчас далеко не все могут поделиться, не испытывая страданий, поведают нам о том, как и чем жили во время войны и немного позже, как женщины и дети боролись за Победу в тылу врага, чем жертвовали, на что надеялись и как не переставали верить и находить маленькие радости и большое счастье. Вопреки и чтобы помнили!

Евгения Тенегина