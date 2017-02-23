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Праздник в детсаду Тюменского района: бумажные танки, пластиковые гранаты и настоящая каша

09:15 23 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Более 80 воспитанников детского сада "Малышок" п. Винзили отметили День защитника Отечества. В бутафорском сражении приняли участие четыре корпуса, которые еще в 2016 году были самостоятельными учреждениями.

"У нас произошло объединение, и все детские сады поселка нынче под одним крылом. А в одном из корпусов всегда была хорошая традиция – в преддверии Дня защитника Отечества проводить для дошколят "Зарницу"", - пояснила методист винзилинского детского сада "Малышок" Евгения Цыпаева.

Фото ИА "Тюменская линия"

Средний возраст бойцов - 5-7 лет. Основные действия развернулись на поселковой лыжной базе. Ранним утром на построение перед командиром вышли четыре отряда: десантники, партизаны, моряки и взвод внутренних войск.

Фото ИА "Тюменская линия"

"Каждому отряду мы предложили выбрать род войск. Ну и без подготовки никуда! В каждом корпусе прошла своя "Зарница", где участвовали и старшие группы, и подготовительные. Малыши и метали гранаты, и преодолевали отрезок пути на лыжах, и проходили курс, нацеленный на сплочение коллектива: передавали провизию друг другу на время", - пояснила Евгения Цыпаева.

Фото ИА "Тюменская линия"

Инструкторы по физической культуре во главе с главным командиром - заведующей детсадом "Малышок" Еленой Дреминой год от года становятся главными идейными вдохновителями детсадовской "Зарницы". Вместе с ними работают музыкальные руководители, кладовщики, педагоги и, конечно, повара, которые накормили всех бойцов солдатской кашей.

Фото ИА "Тюменская линия"

"А вы знаете, как родителям это нравится! Они нас поддерживают, и на мероприятии от каждого корпуса есть хотя бы одна мама, один папа или бабушка. Дети сами, конечно, тоже рады. Они уже все понимают, но для них это прежде всего игра. В общеобразовательной программе любого детского учреждения стоит пункт по воспитанию привязанности к родному краю и стране в целом", - добавила она.

Фото ИА "Тюменская линия"

По словам Евгении Цыпаевой, все детские сады проводят подобную работу. Но ее форма абсолютно разная.

"А мы выбрали такую! Дети на свежем воздухе - бегают, общаются, думают. Поэтому вопросов о том, успешна ли такая форма работы по этому направлению или нет, у нас не возникает", - подытожила беседу методист детского сада "Малышок".

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Фото ИА "Тюменская линия"
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Владислав Соколов

Теги: Тюменский район , патриотическое воспитание , детсады , День защитника Отечества

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