Владимир Якушев пообещал прийти в "Космос" на спектакль

Фото ИА "Тюменская линия"

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев пообещал, что обязательно придет в качестве зрителя в Молодежный театральный центр "Космос". Об этом он сообщил в разговоре с журналистами после церемонии открытия нового культурного центра.

"Я думаю, что приду сюда на спектакль. В театр хожу, но, наверное, не так часто, как мне бы этого хотелось", - заметил Владимир Якушев.

По словам главы области, реконструкцию здания бывшего кинотеатра "Космос" необходимо продолжать, и со своей стороны губернатор пообещал всестороннюю поддержку молодым любителям театрального искусства.

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"Это настоящее новоселье. От всей души хочу пожелать, чтобы все задуманное сбывалось. Чтобы здесь как можно больше рождалось идей, но и не только появлялось, а, самое главное, чтобы все они воплощались в реальные продукты. Ну а мы будем максимально помогать, чтобы как можно быстрее это здание приобрело законченный вид", - отметил Владимир Якушев.

Реконструкцию планируют завершить к 2020 году. Из выделенных трех визуальных объемов здания есть только два. Третий будет пристроен за "Космосом" в сторону школы.

В июле 2016 года архитекторы и дизайнеры Тюмени представили первые проекты реконструкции здания бывшего кинотеатра "Космос". Тогда же, на общественных слушаниях, было принято решение, что новый центр станет симбиозом прошлого и современности.

Фото ИА "Тюменская линия"

Проектирование "Космоса" доверили архитектурной компании "А61". Всего на конкурс представили десять проектов. На общественных слушаниях архитекторы "А61" сделали упор на внутренней планировке здания. На открытии "Космоса" руководитель архитектурного бюро Дмитрий Морозов представил завершенный проект.

Фото ИА "Тюменская линия"

"Мы с коллегами съездили в Москву, где посетили театр имени Станиславского и центр Мейерхольда, которые считаются одними из самых передовых театральных площадок в России. После мы осознали, каким должен быть современный театр. Предлагается разделить вестибюль бывшего кинотеатра на три части. В центральном сегменте будут расположены входная зона, гардероб, кассы, кофейня и творческое пространство. В последнем можно ставить небольшие постановки, проводить чтения, презентации", - рассказал он.

Фото ИА "Тюменская линия"

Бывший кинозал, по задумке архитекторов, преобразится до неузнаваемости и будет состоять из трех частей. Центральная будет представлять легко трансформируемую сцену по типу black box, которая собирается и разбирается в любом формате под разное количество зрителей. Справа будут складские помещения, а в левой зоне, примыкающей к административному зданию, - гримерки и подсобные помещения.

Фото Ирины Шаровой

"Кроме того, в подпотолочной части зала будут располагаться технические антресоли, на которые можно повесить световое и звуковое оборудование, необходимый реквизит. Все это сделано для того, чтобы воплотить задумку: сделать центр сценического искусства в целом для театра, музыки, хореографии и других искусств. Творческая молодежь должна получить в "Космосе" возможность не только репетировать, но и выступать перед зрителем", - отметил Дмитрий Морозов.

Фото ИА "Тюменская линия"

Симбиоз современности и прошлого уже просматривается в холле нового здания. Под куполом над входом в основной зал видна кирпичная стена с ромбовидным узором. Это часть первоначального облика здания, который был на виду у всего города с момента возведения в 1965 году и до реконструкции в 90-х годах. Строители с точностью восстановили ее.

Фото Ирины Шаровой

Владимир Якушев также отметил, что для того, чтобы "Космос" стал не просто площадкой для выступлений, а был одним из лучших театральных центров России, необходимо не только внешнее и внутреннее убранство.

"Объекты подобного плана зависят не только от внешней архитектуры и не от внутреннего убранства. Они зависят от того, какой дух здесь живет. А это уже не в нашей компетенции, это на плечах молодежи. Поэтому все будет зависеть от них", - подчеркнул губернатор.

Фото Ирины Шаровой

Кстати, работать молодежный театральный центр будет по принципу центра имени Всеволода Мейерхольда в Москве. Каждый год здесь будут отбирать резидентов из числа молодежных театров города, которых насчитывается около 25. Победители получат бесплатную сценическую площадку, возможность репетировать в удобное для них время, участвовать в грантах для создания новых постановок и проходить обучение у именитых деятелей искусств со всего мира.

admtyumen.ru

"Мы будем делать яркие театральные проекты, которые будут удивлять не только Тюмень. И мы очень надеемся, что через два-три года "Космос" сможет принять не европейский, а Всемирный фестиваль молодежных театров. Мы к этому приложим все усилия", - отметил в выступлении директор Молодежного театрального центра "Космос" Юрий Захаров.

Владислав Соколов