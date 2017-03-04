Самую большую школу Тюмени сдадут в срок

Фото ИА "Тюменская линия"

Более чем на 70% оценил готовность школы в микрорайоне "Восточный-2" заместитель начальника главного управления строительства Тюменской области Андрей Басов. Строительные работы идут по плану, и уже 1 сентября 2017 года самая большая школа города примет своих первых учеников.

Четырехэтажное здание в районе ул. Ивана Словцова рассчитано на 1,5 тыс. учеников. За основу проекта взяли тюменскую школу №15. В нем будет восемь блоков, один из которых отведут для начальной школы, другой - под большой спортивный зал. Пять блоков будут предназначены для среднего и старшего звена. Последний блок объединит спортивный и учебный корпуса школы.

Здесь, помимо учебных классов, расположатся хореографический и гимнастический залы, школьный музей, столовая с двумя обеденными залами (на 300 и 365 мест), 270-местный актовый зал, музыкальная студия, технический центр, лингафонные кабинеты, кабинеты ИЗО, химии и черчения, библиотека и два лифта (на 400 кг и 1 тонну).

В спортивном корпусе разместятся зал для игровых видов спорта величиной 19 на 42 метра с трибуной на 600 человек и тренажерный зал. Под трибунами предусмотрены раздевалки, душевые, санузлы, кладовки для уборочного и спортивного инвентаря, вентиляционная камера и комната для тренеров. Войти в спортзал можно будет через отдельный вход.

На территории школы разместятся четыре зоны - зона отдыха, хозяйственная территория с мусорными контейнерами, учебно-опытная зона для посадок овощей, фруктов и ягод, а также физкультурно-оздоровительная зона. Обустроят поле для игры в хоккей, беговую дорожку, площадки для спортивных игр и площадки для волейбола и футбола.

Напомним, строительство школы за счет средств областного бюджета началось в сентябре 2015 года.

Андрей Басов рассказал, что помимо школ в районе ул. Ивана Словцова и в Ямальском-2 в Тюмени планируют построить учебные заведения на ул. Бориса Житкова (на 1 тыс. 200 учеников), в Ямальском-1 и в районе Мыса. За пределами областного центра новые школы появятся в Заводоуковске (на 800 человек) и в Тобольске (на 1 тыс. 200 школьников).

Дарья Казакова