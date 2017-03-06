Вадим Шумков рассказал депутатам о тюменских ноу-хау поддержки инвесторов

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Более 280 контрактов на поставку импортозамещающей продукции на общую сумму более 19,7 млрд рублей заключили тюменские производители при поддержке правительства Тюменской области со II полугодия 2015 года по 2016 год.

Всего за 2015 – 2016 годы нефтегазовые компании приобрели продукции тюменских предприятий на сумму более 42 млрд рублей, без учета услуг и строительных работ. Это отметил в своем выступлении заместитель губернатора Вадим Шумков, выступая на расширенном заседание фракции "Единая Россия" Тюменской областной думы на тему: "Повышение конкурентоспособности промышленных предприятий Тюменской области, выпускающих импортозамещающую продукцию для нефтегазовой отрасли".

Он подробно рассказал о мерах государственной поддержки промышленных предприятий, основных инвесторов, малого и среднего бизнеса.

"Относительно новая форма поддержки инвестиционной деятельности была применена при строительстве Ишимского завода по глубокой переработке пшеницы и производству лизина, - отметил Вадим Шумков, - завод будет производить около 40% всего российского лизина".

Вадим Шумков также отметил, что правительство Тюменской области одним из первых в России использовало механизм льготной поддержки инвесторов через предоставление земельных участков без торгов.

"Правительство Тюменской области также запустило еще одно ноу-хау, которое сейчас пошло по всей России – это административная поддержка проектов. Нами выстроен алгоритм действия, которые совершает чиновник с каждым инвестором, чтобы у инвесторов было минимум проблем с оформлением документов", - пояснил он.

Заседание фракции "Единая Россия" Тюменской областной думы с участием представителей регионального правительства и руководителей крупных предприятий будет проходить регулярно. Инициатором проведения подобных встреч, как пояснил секретарь Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия" Андрей Артюхов, стал премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на выездном заседании фракции "Единая Россия" Госдумы 7 февраля.

Проведение совместных встреч закладывает основу взаимовыгодного сотрудничества между производителями и крупными заказчиками, способствует открытому диалогу. В свою очередь депутатам важно понимать, какие проблемы в этой сфере существуют и попытаться их решить на законодательном уровне.

На заседании фракции принято решение считать приоритетной деятельность по повышению конкурентоспособности промышленных предприятий Тюменской области, выпускающих импортозамещающую продукцию.

Борис Олейник