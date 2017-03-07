up

7.03.2017 вторник

EUR 61.8606

USD 58.337

В Тюмени -1..-3 С 3 м/с
ветер северо-западный

﻿
Главная / Новости / Экономика

Тюменские предприятия расширяют сотрудничество с нефтяной компаний ЛУКОЙЛ

10:27 07 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
lukoil.ru
Продолжение: СИБУР закрывает потребности российских производителей в полипропилене

На 1 млрд 700 млн рублей планирует закупить продукции на тюменских предприятиях нефтяная компания ЛУКОЙЛ в 2017 году. Об этом на расширенном заседании фракции "Единая Россия" Тюменской областной думы на тему: "Повышение конкурентоспособности промышленных предприятий Тюменской области, выпускающих импортозамещающую продукцию для нефтегазовой отрасли" заявил руководитель представительства ООО "ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь" Николай Павлов.

"С учетом услуг, которые компания получает от научных сервисных предприятий, которые базирующихся в регионе, эта сумма вырастает почти до 5 млрд рублей, - подчеркнул он. - Цифры эти значительные, и думаю, что благодаря той работе, которая проводится с участием и при поддержке правительства Тюменской области, эти цифры будут обеспечены и компания решит производственные и социальные задачи на территории Тюменской области".

Представитель ООО "ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь" отметил, что на расширение сотрудничества компании с тюменскими промышленниками большое влияние оказало большое совещание, которое прошло в правительстве Тюменской области.

"Мы встретились с представителями 48 тюменских заводов, посетили ряд производственных площадок, наметили планы. Был подписан соответствующий протокол нашими руководителями, где получили отражения вопросы развития взаимодействия компании с Тюменской областью", - отметил он.

Представитель нефтяников считает, что самой влиятельной фракции Тюменской областной думы следовало бы активнее пролоббировать вопрос льготного кредитования предприятий, занимающихся инновационной деятельностью. "Конечно, с такими ставками, которые сегодня есть, трудно добиться значимых результатов без дополнительных вливаний, - уверен он. - Это вопрос, конечно, непростой и не первый раз поднимется и не первый год обсуждается, но думаю, что рано или поздно он будет решен, может быть, какие-то подвижки можно будет сделать уже в этом году".

Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь" в непростых условиях 2016 года, по словам Николая Павлова, развивала свою инвестиционную активность, в том числе и в нашем регионе.

В минувшем году было введено Пякяхинское месторождение на Ямале. Запасы Пякяхинского месторождения по категории С1+С2 российской классификации оцениваются в 86 млн тонн нефти и газового конденсата и 253 млрд куб. м газа. В 2017 году на месторождении планируется добыть 1,5 млн тонн нефти и газового конденсата и 3 млрд куб. м природного газа.

Борис Олейник

Теги: облдума , Николай Павлов , ЛУКОЙЛ , машиностроение , Единая Россия , импортозамещение
Ранее в сюжете
06.03.2017, 18:27 Вадим Шумков рассказал депутатам о тюменских ноу-хау поддержки инвесторов

Последние новости

12:49 В Сургуте мужчины инсценировали ДТП, чтобы получить страховку
12:38 Леонид Юзефович напишет эссе для "Тотального диктанта-2017"
12:27 На месторождениях РН - Уватнефтегаза проходит испытания тюменское оборудование
12:16 В Тобольске сообщники пойдут под суд за кражу партии телевизоров
12:05 Ветерана Елену Ковязину поблагодарили за службу Фото
11:54 Совместное предприятие "Корпорации СТС" и "Фортум" получило название "Тепло Тюмени"
11:43 Школьница из Тюмени победила в областной олимпиаде по технологии
11:32 СИБУР закрывает потребности российских производителей в полипропилене
11:21 Тюменские компании потратили более сорока миллиардов рублей на интернет-закупки
11:10 В "Пышминской долине" покажут инновации в сельском хозяйстве
Все новости

Архив новостей

Март, 2017
﻿

Губернатор

Совместное предприятие "Корпорации СТС" и "Фортум" получило название "Тепло Тюмени"

Жители Тобольска выбрали место для размещения филиала поликлиники

Владимир Якушев провел совещание с "Фортумом" и "Корпорацией СТС"

Политика

Тюменские депутаты определяются с выбором кандидатов в Общественную палату

Вадим Шумков рассказал депутатам о тюменских ноу-хау поддержки инвесторов

Тюменскому региональному отделению "Единой России" исполнилось пятнадцать лет

Экономика

На месторождениях РН - Уватнефтегаза проходит испытания тюменское оборудование

СИБУР закрывает потребности российских производителей в полипропилене

Тюменские компании потратили более сорока миллиардов рублей на интернет-закупки

Общество

Леонид Юзефович напишет эссе для "Тотального диктанта-2017"

Ветерана Елену Ковязину поблагодарили за службу

Школьница из Тюмени победила в областной олимпиаде по технологии

Спорт

Тюменские школьницы добыли золото в "Малиновке"

Теннисистки в Тюмени борются за областной титул

Тюменский шахматист лидирует в Кубке страны

Происшествия

В Сургуте мужчины инсценировали ДТП, чтобы получить страховку

В Тобольске сообщники пойдут под суд за кражу партии телевизоров

На пожаре в Нефтеюганске погибли двое
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+