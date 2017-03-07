Тюменские предприятия расширяют сотрудничество с нефтяной компаний ЛУКОЙЛ

lukoil.ru

На 1 млрд 700 млн рублей планирует закупить продукции на тюменских предприятиях нефтяная компания ЛУКОЙЛ в 2017 году. Об этом на расширенном заседании фракции "Единая Россия" Тюменской областной думы на тему: "Повышение конкурентоспособности промышленных предприятий Тюменской области, выпускающих импортозамещающую продукцию для нефтегазовой отрасли" заявил руководитель представительства ООО "ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь" Николай Павлов.

"С учетом услуг, которые компания получает от научных сервисных предприятий, которые базирующихся в регионе, эта сумма вырастает почти до 5 млрд рублей, - подчеркнул он. - Цифры эти значительные, и думаю, что благодаря той работе, которая проводится с участием и при поддержке правительства Тюменской области, эти цифры будут обеспечены и компания решит производственные и социальные задачи на территории Тюменской области".

Представитель ООО "ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь" отметил, что на расширение сотрудничества компании с тюменскими промышленниками большое влияние оказало большое совещание, которое прошло в правительстве Тюменской области.

"Мы встретились с представителями 48 тюменских заводов, посетили ряд производственных площадок, наметили планы. Был подписан соответствующий протокол нашими руководителями, где получили отражения вопросы развития взаимодействия компании с Тюменской областью", - отметил он.

Представитель нефтяников считает, что самой влиятельной фракции Тюменской областной думы следовало бы активнее пролоббировать вопрос льготного кредитования предприятий, занимающихся инновационной деятельностью. "Конечно, с такими ставками, которые сегодня есть, трудно добиться значимых результатов без дополнительных вливаний, - уверен он. - Это вопрос, конечно, непростой и не первый раз поднимется и не первый год обсуждается, но думаю, что рано или поздно он будет решен, может быть, какие-то подвижки можно будет сделать уже в этом году".

Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь" в непростых условиях 2016 года, по словам Николая Павлова, развивала свою инвестиционную активность, в том числе и в нашем регионе.

В минувшем году было введено Пякяхинское месторождение на Ямале. Запасы Пякяхинского месторождения по категории С1+С2 российской классификации оцениваются в 86 млн тонн нефти и газового конденсата и 253 млрд куб. м газа. В 2017 году на месторождении планируется добыть 1,5 млн тонн нефти и газового конденсата и 3 млрд куб. м природного газа.

Борис Олейник