В Уватском районе отремонтируют сельские дороги

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Около 12 км дорожного полотна отремонтируют в селах Уватского райна в 2017 году. На эти цели предусмотрено 41,6 млн рублей. Глава администрации Сергей Путмин утвердил план ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Проект по ремонту автодорог был составлен с учетом пожеланий жителей и глав сельских поселений, которые были озвучены на собраниях граждан и личных встречах.

"Специалисты провели техническое обследование дорог и определили наиболее важные участки, подлежащие ремонту, которые тоже вошли в план на 2017 год", – прокомментировал первый заместитель главы администрации Леонид Митрюшкин.

Работы проведут практически во всех населенных пунктах. Так, в Демьянском планируется отремонтировать дороги по улицам Доронина, Увал и Дачная, в Солянке – по улице Центральная, в Красном Яре – по улице Механизаторов, в Ивановке – по улице Садовая, в Алымке – по улице Центральная. Также будет проведен ремонт на ряде улиц в Демьянке, Увате, Туртасе и Горнослинкино, сообщает пресс-служба администрации района.