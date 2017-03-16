Приоритеты бюджетной политики региона сохраняются

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Привлечение инвестиций, создание инфраструктуры, подготовка кадров, продуманная бюджетная политика – эти задачи решаются для роста экономики области, а значит, и увеличения доходной части регионального бюджета.

Об этом сообщил губернатор Владимир Якушев в отчете о результатах деятельности правительства региона в 2016 году, выступая перед депутатами Тюменской областной думы.

В 2016 году, по данным главы области, рост поступлений бюджетных доходов, генерируемых на юге региона, обеспечен по большинству источников – налогу на имущество, НДФЛ, налогу на прибыль.

"Однако на конечный результат значительное влияние оказывают внешние факторы: сложная общеэкономическая ситуация и изменения федерального законодательства. В этих условиях сбалансированность и устойчивость региональной бюджетной системы целиком зависит от верного выбора приоритетов, бережливости и максимальной результативности. Проводится взвешенная долговая политика, которая и в дальнейшем будет направлена на поддержание долговой нагрузки на бюджет на минимальном уровне. Госдолг Тюменской области на 1 января 2017 года составил 1,8 процента к объему доходов. В структуре госдолга большая часть – это государственные гарантии Тюменской области, которые, в свою очередь, являются одним из инструментов стимулирования экономического роста региона и государственной антикризисной программы", - пояснил губернатор.

Владимир Якушев отметил, что проведена оптимизация государственного управления: "В 2015 году сокращены расходы на материально-техническое обеспечение текущей деятельности органов власти в целом на 5 процентов, на 2016 и последующие годы уровень материальных затрат зафиксирован на том же уровне. Штатная численность исполнительных органов власти области сокращена на четверть, расходы на содержание государственного аппарата снижены на 21 процент".

Что касается приоритетов, бюджетные ресурсы, как уточнил глава региона, концентрируются на предоставлении государственных (муниципальных) услуг, социальной помощи, оптимальной поддержке реального сектора экономики, завершении строительства или реконструкции начатых ранее объектов общественной инфраструктуры и дорожного хозяйства.

"Бюджет Тюменской области сохранил социальную направленность: 50 процентов общего объема расходов бюджета в 2016 году - расходы на социальную сферу. Мы должны понимать, основные бюджетные тренды сохранятся - нам придется все больше зарабатывать, чтобы хотя бы не снижать возможность бюджетных инвестиций", - подчеркнул губернатор.

Соб. инф.