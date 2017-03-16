Губернатор: в социальной поддержке должны превалировать эффективность и адресность

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Область, безусловно, выполняет принятые обязательства по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, а это более 450 тыс. человек.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, выступая с отчетом о работе регионального правительства за 2016 год перед депутатами Тюменской областной думы.

По словам главы региона, реализуются меры поддержки старшего поколения, и в первую очередь – это 15 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны. Им ремонтируют жилье, предоставляют санаторно-курортное лечение, оказывают необходимую материальную и социальную помощь.

Большую работу в оказании социальных услуг жителям области, ветеранам и инвалидам ведут волонтеры и социально ориентированные некоммерческие организации: общественные организации инвалидов, ветеранские организации, молодежные сообщества, ассоциации и объединения.

В области насчитывается 21,5 тыс. многодетных семей. На рост числа таких семей направлен целый ряд дополнительных мер социальной поддержки. Это региональный материнский (семейный) капитал, единовременная выплата на приобретение (улучшение) жилья семьям при рождении одновременно трех и более детей.

"Ключевым определением социальной политики при предоставлении льгот должна стать адресность. Для этого необходимо постоянно мониторить действующие инструменты социальной поддержки и целевые группы их получателей. Нужно постараться максимально избежать социального иждивенчества и оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. Эффективность и адресность, а не желание выглядеть сверхблагополучными, должны превалировать в такой работе. Ветераны, инвалиды, многодетные семьи и дети-сироты, отдельные социальные категории населения, а также люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, - это те, кому должно быть направлено основное внимание и забота со стороны всех органов социального обеспечения", - считает Владимир Якушев.