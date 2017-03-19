Тюменский молодежный театр отправится в Германию

Фото Александра Василюхи

Молодежный театр-студия "БЫТЬ" отправится в Германию в рамках программы обмена в ноябре 2017 года.

Официальное приглашение тюменскому коллективу представил во время церемонии закрытия Европейского фестиваля молодежных театров "Театральная революция-2017" президент Ассоциации любительских театров Германии Симон Иссер.

Предыстория этой новости, по словам одного из организаторов фестиваля "Театральная революция-2017" Марины Деликатной, началась задолго до театрального праздника и удачно подошла под Год Германии в России и России в Германии.

"Немецкие режиссеры вышли с предложением о перекрестном обмене с одним из любительских театров России на свою ассоциацию. Та, в свою очередь, связалась с российским отделением AITA, а именно с вице-президентом Центрально-Европейского комитета АIТА Аллой Зориной, которая в ответ предложила организовать подобный обмен в рамках грядущего фестиваля в Тюмени. Потому что, по ее словам, наш город на данный момент - это центр притяжения и развития молодежных театров России. Куда как не в Тюмень везти немцев!", - рассказала она.

После этих известий организаторам предстояло решить, какой любительский театр Тюмени больше всего подходит. Выбор пал на театр-студию "БЫТЬ", которой предложили взять шефство над делегацией немецких режиссеров во время фестиваля, подружиться и наладить контакт.

"Почему театр "БЫТЬ"? Потому что этот коллектив существует долгое время, у них сложился самобытный стиль. Они как никто другой, судя по их спектаклям, прекрасно подходят под определение "настоящие русские души". Коллектив стабильный, сильный, надежный. Режиссер талантливый. Они никогда не выезжали за пределы России. Хотелось бы, чтобы у них была возможность знакомить Европейское сообщество со своим творчеством, а через него и с нашей страной, с нашим регионом", - пояснила Марина Деликатная.

Во время разговора с корреспондентом "Тюменской линии" руководитель и режиссер театр-студии "БЫТЬ" Артем Васильев отметил, что за время проведения "Театральной революции-2017" немецкая делегация и его коллектив по-настоящему подружились.

"Мы сопровождали гостей на протяжении всех дней и организовали для них несколько неформальных встреч: мастер-класс по изготовлению русской игрушки в Институте педагогики и психологии ТюмГУ (огромное спасибо педагогам!), мастер-класс и вечер русской кухни, где научили их лепить пельмени. Наш прием им очень понравился. Они сказали, что теперь ждут нашего визита осенью. Пока в планах это ноябрь 2017 года. Они, кстати, попали на показ нашего спектакля "Эх ты, Ваня!" в рамках off-программы фестиваля и остались довольны увиденным", - пояснил Артем Васильев.

Он заметил, что коллектив уже решает, с чем отправится в гости к немецким друзьям. В планах показать в Германии новый спектакль и провести несколько мастер-классов.

"Мы поедем с новым спектаклем всем составом театра. Насколько мне известно, на мероприятие приедем не только мы: там соберутся любительские коллективы из Германии и других стран. Получится крупная международная встреча. Они тоже организуют мастер-классы и показы спектаклей. Мы будем искать точки соприкосновения, ведь эта поездка - стимул к дальнейшей работе, в том числе с этой страной. Верю, что такие выезды для нашего коллектива станут постоянной практикой, ведь участие в фестивалях международного уровня и представление любимой Тюменской области - почетная миссия. Германские коллеги берут на себя финансовые вопросы по организации проживания и питания во время ноябрьской встречи. Мы думаем, как найти средства на покрытие транспортных расходов. Для нашего коллектива это огромные деньги", - рассказал Артем Васильев.

Актриса театра-студии "БЫТЬ" Ольга Воронова рассказала корреспонденту "Тюменской линии", что подобные встречи расширяют сознание.

"Это был интересный опыт! Иностранные гости, которые посвятили жизнь театру, расширяют рамки твоего сознания. Я очень жду эту поездку и уже занялась оформлением заграничного паспорта. Несмотря на все, мне немного страшно. Мы планируем привезти свою работу, а разница культур все же сооружает стены непонимания. Другая культура, другая нация, менталитет. Сможем ли мы донести нашу мысль до такого зрителя? Это пугает и настраивает на серьезную работу одновременно! Во время фестиваля мы с ребятами ходили на европейские спектакли. Это дало нам понять, что театральный язык во всем мире един, но отличия от русского видения имеются. Это чувствуется. Помимо рабочих планов, мы сильно подружились с немецкими режиссерами и продолжаем общение в социальных сетях! Поэтому эта поездка станет еще и встречей друзей", - рассказала Ольга Воронова.

Владислав Соколов