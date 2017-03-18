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Владимир Якушев: возвращение Крыма - большая и важная победа

12:32 18 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
фото ИА "Тюменская линия"
Продолжение: Семь тысяч тюменцев вышли на митинг в честь годовщины возвращения Крыма

Главная цель всех россиян - процветание родной земли. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, выступая на митинге, посвященном третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией. Митинг-концерт проходит на Цветном бульваре в Тюмени.

"Поздравляю всех с праздником и желаю весеннего настроения! У нас для этого есть отличный повод. Время течет быстро - вот уже три года прошло с того дня, когда Крым вернулся на свою историческую Родину - в Россию. Но я думаю, что для большинства россиян Крым оставался русским всегда. Ведь на этой земле, обильно политой кровью наших предков, происходили важнейшие события отечественной истории. Конечно, мы об этом помним", - сказал Владимир Якушев, обращаясь к сотням горожан и гостей Тюмени, собравшимся на митинг.

Воссоединение Крыма с Россией - событие, которое обязательно должно было случиться, убежден губернатор.

"Нас объединяют общая история и общее понимание жизни. И, конечно, возвращение Крыма - это огромная и очень важная победа. Тюмень, Россия, Крым - мы вместе. И наша общая цель - делать друг для друга добрые дела, честным трудом прославляя свой край, добиваясь процветания родной земли!", - подчеркнул Владимир Якушев под аплодисменты участников митинга.

Отметим, что в митинге-концерте "Мы вместе!", посвященному дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, приняли участие более 7 тыс. человек. 

Евгений Бабенко

Теги: Тюмень - Крым , Владимир Якушев , митинг
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