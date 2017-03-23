Патрульные и маневренные группы будут тушить мелкие пожары в Уватском районе

uvatregion.ru

Патрульные, патрульно-маневренные, маневренные и патрульно-контрольные группы создадут в Уватском районе. Такое решение принято на заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности в администрации района.

Цель их формирования – достижение высокого уровня готовности и слаженности к оперативному реагированию на природные загорания, эффективным действиям по их тушению на начальном этапе и недопущению перехода пожаров на населенные пункты, а также в лесной фонд, пресечение незаконной деятельности в лесах.

Основными задачами групп являются выявление фактов сжигания населением мусора в населенных пунктах и загораний растительности на территории сельского поселения; проведение профилактических мероприятий среди населения по соблюдению правил противопожарного режима; принятие мер по локализации и ликвидации выявленных природных загораний и сжигания мусора, принятие решения о необходимости привлечения дополнительных сил и средств; первичное определение возможной причины его возникновения и выявление лиц, виновных в совершении правонарушения, с дальнейшей передачей информации в надзорные органы; идентификации термических точек, определение площади пожара, направления и скорости распространения огня; мониторинг обстановки; взаимодействие с единой дежурно-диспетчерской службой муниципального образования.

Так, в каждом сельском поселении создано по одной патрульной группе. Патрульно-маневренные группы организованы в пяти сельских поселениях, которые подвержены угрозе лесных пожаров (Соровом, Осинниковском, Демьянском, Красноярском, Туртасском). Создано шесть маневренных групп на базе участковых лесничеств Уватского района. Также будет осуществлять деятельность одна контрольно-патрульная группа, в состав которой войдут представители надзорных органов МЧС России, МВД России, лесной охраны и общественных организаций.

Группы проводят профилактическую работу в сельских поселениях. Со сходом снежного покрова они в повседневном режиме начнут патрулирование территорий, сообщает пресс-служба администрации Уватского района.