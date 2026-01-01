  • 19 января 202619.01.2026понедельник
В Тюменской области выбирают новый созыв Студенческого совета

Общество, 17:36 19 января 2026

Студенческий совет Тюменской области (архив) | Фото: Студенческий совет Тюменской области (архив)

Онлайн-голосование на выборах в новый созыв Студенческого совета Тюменской области проходит до 21 января. Участниками стали порядка 200 студентов вузов и колледжей региона.

Ребята уже прошли три этапа: верификацию, где представили видеоролики на своих страницах во ВКонтакте, очные испытания с решением тематического кейса и собеседование с экспертами региона, а также дебаты. Здесь топ-30 студентов отстаивали собственную точку зрения на вопрос, связанный со студенчеством.

"Студенческий совет Тюменской области – это команда лидеров, активистов и ярких студентов региона, которая реализовывает студенческие региональные проекты. Онлайн-голосование один из самых волнительных этапов, так как может измениться ход событий в любую минуту и до конца неизвестно, кто же станет членом созыва. Желаю удачи каждому из участников", — поделилась куратор Студенческого совета Тюменской области Дина Мокринская.

Следующим завершающим этапом стало онлайн-голосование. Все студенты Тюменской области могут принять участие и отдать свой голос за понравившегося кандидата. Для этого необходимо перейти в группу Студсовета во ВКонтакте, написать в личные сообщения свое ФИО и прекрепить свой студенческий билет или зачетную книжку. Далее организаторы предоставят индивидуальную ссылку для голосования.

