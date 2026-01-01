В Вагайском округе увеличили грузоподъемность на ледовой переправе

Грузоподъемность на ледовой переправе через реку Иртыш на 790 км автомобильной дороги Экстезерь-Баишевская Вагайского округа увеличена в два раза, до 10 тонн, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Решение принято комиссией 19 января.

"Замеры толщины льда проведены на верхней и нижней полосах. Подрядная организация провела работы по намораживанию льда. В результате в соответствии с нормативными документами была увеличена грузоподъёмность с пяти до 10 тонн", - пояснил куратор Тобольского подотдела Управления автомобильных дорог Тюменской области Владимир Федорчук.

Комиссия из состава представителей УАД, ГАИ и подрядной организации АО "ТОДЭП" проведёт замеры льда на переправах в селах Уват и Тугалово 20 января. Исходя из показателей, она примет решение об изменении дорожного знака для автомобилистов.

На ледовой переправе через реку Тобол в с. Ярково продолжается наморозка льда. Возможно через неделю подрядчик будет готов увеличить пропускную способность данной дороги с пяти до 10 тонн.