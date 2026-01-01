  • 19 января 202619.01.2026понедельник
В Тюмени тестируют виртуальный тренажер для пациентов после инсульта

Общество, 19:41 19 января 2026

Доклиническое тестирование программы виртуального тренажера "ВИАРР - Лимбс" проходит на кафедре медицинской профилактики и реабилитации Тюменскогоь медицинского университета. Он разработан для восстановления координации движений после инсульта.

Передвигаясь по специальной беговой дорожке в шлеме виртуальной реальности, доброволец под контролем врачей и датчиков электромиографа выполняет несложные задания, задействующие одновременно мышцы верхней и нижней части тела.

"Большинство реабилитационных программ предназначены для изолированной проработки руки или ноги. В своей программе мы добавили игровой элемент, который позволяет синхронизировать двигательную активность верхних и нижних конечностей при участии зрительной функции, активизирующей нейромышечное управление. Проще говоря, с помощью виртуальной реальности мы связываем зрение с движением пациента и создаем новые нейронные связи", - пояснила автор идеи, заведующая кафедрой медицинской профилактики и реабилитации, профессор, Елена Туровинина.

Первыми тренажер опробуют здоровые добровольцы старше 60 лет: по данным исследований, именно с этого возраста при погружении в виртуальную реальность чаще всего могут наблюдаться приступы головокружения и паники. Участники тестирования эту статистику не пополнили. Наоборот, отметили, что занятие в программе зарядило их положительными эмоциями.

"Тренажер протестировали 10 человек, мы увидели, что у нашей разработки есть потенциал для восстановления двигательных функций не только пациентов после инсульта, но и улучшения координации движений у здоровых пожилых людей", - отметила профессор Туровинина.

Исследование проходит в рамках выполнения госзадания Министерства здравоохранения РФ "Оценка влияния реабилитационных программ с применением виртуальной реальности на клинико-лабораторные показатели и двигательные функции у пациентов с повреждением центральной нервной системы", сообщает пресс-служба ТМУ.

видео: ТМУ

# Тюменский медицинский университет

﻿
