1,5 тысячи тюменских школьников подали заявки на участие в "Российской школьной весне"

Общество, 20:26 19 января 2026

Российский союз молодежи | Фото: Российский союз молодежи

Около 1,5 тыс. ребят из Тюменской области подали заявки на участие в "Российской школьной весне" в 2026 году. Подростки будут соревноваться на муниципальном уровне до 10 февраля, лучшие выступят на региональном этапе. Национальный финал состоится в апреле-мае в Ставрополе, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"За почти четыре года проведения всероссийского фестиваля он стал прекрасной возможностью для раскрытия творческого потенциала школьников. В регионе развитие талантов ребят поддерживают губернатор Александр Моор, правительство Тюменской области, большая работа ведется в муниципалитетах. Нам есть чем гордиться. На фестивале 2025 года сборная Тюменской области заняла первое место в общекомандном зачете "Российской школьной весны", - сказал директор департамента молодежной политики Тюменской области Артем Дяченко.

Всего на проект зарегистрировались более 68 тыс. школьников. Добавим, в прошлом году на фестивале региональная программа "Песня для кита" заняла первое место, танцевальный коллектив "Новое поколение" взял три вторых места в номинациях "Современный танец. Большие составы", "Современный танец. Малые группы" и "Эстрадный танец. Малые группы", Александра Борисова заняла первое место в номинации "Поэзия. Соло" и второе место в номинации "Эстрадный вокал.Соло".

