Восстановительные работы у “Рентала” в Тюмени завершены

Общество, 20:52 19 января 2026

пресс-служба "Росводоканал Тюмень" | Фото: пресс-служба "Росводоканал Тюмень"

Восстановительные работы в районе улиц Ленина и Профсоюзной, около торгового центра "Рентал", завершил “Росводоканал Тюмень”. Водоснабжение полностью восстановлено, сообщает пресс-служба компании.

Специалисты предприятия справились за 10,5 часов – намного быстрее установленных сроков.

В работах было задействовано четыре аварийно-восстановительные бригады и 17 единиц спецтехники. Рабочим потребовалось приложить немало усилий, чтобы обнаружить в мерзлом грунте место повреждения стального трубопровода. Сварщики предприятия мастерски выполнили свою работу.

При проведении работ дорожное полотно не пострадало. Наледь с проезжей части убрана.

Причиной повреждения стали подвижки грунта, которые происходят из-за сезонного промерзания и перепадов температур. В таких условиях грунт сжимается и смещается, создавая дополнительную нагрузку на трубопровод.

Чтобы снизить число сезонных аварий в тюменском водоканале планомерно меняют старые сети на современные трубы из полимеров, устойчивые к температурным колебаниям и подвижкам грунта. Сейчас более 70% сетей в областной столице выполнены из современных полимеров. За 2025 год Тюменский водоканал построил и реконструировал более 100 километров коммуникаций.

