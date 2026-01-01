59 жителей Тюменской области пострадали от действий мошенников за неделю

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

59 жителей Тюменской области пострадали от действий телефонных и интернет-мошенников за прошедшую неделю.

Как сообщает областная прокуратура, общая сумма похищенных денежных средств превысила 26 млн рублей.

Наибольшая сумма похищенных денег составила 14,8 млн руб.

Так, неизвестные, позвонив на сотовый телефон пенсионера, представившись сотрудниками правоохранительных органов, ввели его в заблуждение. Под предлогом помощи в раскрытии преступления они убедили жертву обменять его сбережения, которые составили более 14,8 млн на 1,25 кг золота и передать их курьеру.

Прокуратура Центрального административного округа организовала надзор за ходом и результатами расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту мошенничества.