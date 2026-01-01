Тоболячка хотела начать инвестировать, но лишилась более 173 тысяч рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

23-летняя жительница Тобольска хотела начать инвестировать с 500 рублей, но в итоге лишилась более 173 тысяч рублей, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Следователям потерпевшая рассказала, что в одном из мессенджеров была подписана на канал, посвященный инвестированию. Позже она сама решила стать инвестором. Тоболячка написала "менеджеру", что готова начать инвестировать с 500 рублей, на что получила одобрение и перевела на указанный им номер банковской карты указанную сумму. На следующей день тоболячке сообщили – ставка сработала и ей положен доход в размере 50 тысяч рублей. Оставалось только оплатить налог, трейдерский функционал, верификационный сбор и совершить ряд других выплат. Только отдав более 173 тыс. рублей, девушка поняла, что её обманули и прервала связь с менеджером.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причастных к совершению данного преступления. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции рекомендуют гражданам проявлять бдительность и настороженно относиться к предложениям по увеличению дохода без особых усилий. Прежде чем начать инвестировать, необходимо узнать все нюансы данной сферы и выбирать надежную и проверенную платформу. Как правило, злоумышленники обещают быстрое увеличение дохода, но в итоге вкладчики теряют вложенные денежные средства.