  • 19 января 202619.01.2026понедельник
  • В Тюмени -15..-17 С 2 м/с ветер восточный

Тоболячка хотела начать инвестировать, но лишилась более 173 тысяч рублей

Происшествия, 18:52 19 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

23-летняя жительница Тобольска хотела начать инвестировать с 500 рублей, но в итоге лишилась более 173 тысяч рублей, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Следователям потерпевшая рассказала, что в одном из мессенджеров была подписана на канал, посвященный инвестированию. Позже она сама решила стать инвестором. Тоболячка написала "менеджеру", что готова начать инвестировать с 500 рублей, на что получила одобрение и перевела на указанный им номер банковской карты указанную сумму. На следующей день тоболячке сообщили – ставка сработала и ей положен доход в размере 50 тысяч рублей. Оставалось только оплатить налог, трейдерский функционал, верификационный сбор и совершить ряд других выплат. Только отдав более 173 тыс. рублей, девушка поняла, что её обманули и прервала связь с менеджером.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причастных к совершению данного преступления. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции рекомендуют гражданам проявлять бдительность и настороженно относиться к предложениям по увеличению дохода без особых усилий. Прежде чем начать инвестировать, необходимо узнать все нюансы данной сферы и выбирать надежную и проверенную платформу. Как правило, злоумышленники обещают быстрое увеличение дохода, но в итоге вкладчики теряют вложенные денежные средства.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# УМВД России по Тюменской области , мошеничество

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:09 19.01.2026Килограмм мефедрона обнаружили сотрудники ГАИ обнаружили в остановленной машине в Тюмени
19:51 19.01.202659 жителей Тюменской области  пострадали от действий мошенников за неделю
18:52 19.01.2026Тоболячка хотела начать инвестировать, но лишилась более 173 тысяч рублей
17:16 19.01.2026Девочка-подросток пострадала в ДТП в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора