Килограмм мефедрона обнаружили сотрудники ГАИ обнаружили в остановленной машине в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Килограмм мефедрона обнаружили сотрудники Госавтоинспекции обнаружили в остановленной машине в Тюмени, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Утром в Тюмени на ул. Юрия Семовских экипаж полка ДПС областного УМВД остановил для проверки документов автомобиль KIA. За рулем была 33‑летняя женщина. Ее пассажир – 22‑летний молодой человек во время общения с полицейскими начал проявлять заметное беспокойство. В связи с этим инспекторы решили досмотреть иномарку.

В присутствии понятых сотрудники Госавтоинспекции обнаружили под передним пассажирским сиденьем, на котором сидел мужчина, прозрачный пакет с веществом белого цвета, а также 13 шприцев. Кроме того, в его спортивной нагрудной сумке полицейские нашли еще четыре свертка, перемотанных скотчем.

Прибывшая на место следственно‑оперативная группа изъяла находки и направила их на исследование. Мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства. На допросе он рассказал, что нашёл объявление о подработке в качестве наркосбытчика. По координатам, полученным от куратора он забрал закладку и должен был распространить "синтетику" на территории областного центра.

Позднее экспертиза установила, что изъятым веществом является мефедрон массой около одного килограмма.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.