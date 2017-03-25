Дзюдоисты региона выйдут на татами в Кемерово

Фото ЦОП "Тюмень-дзюдо"

Двадцать спортсменов из Тюменской области примут участие в первенстве России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет, которое стартует в Кемерово 27 марта.

Ожидается участие около 500 сильнейших дзюдоистов со всей страны, представляющих восемь федеральных округов, а также Москву и Санкт-Петербург, сообщает Центр спортивной подготовки "Тюмень-дзюдо".

Среди дзюдоистов Тюменской области победители и призеры международных и крупных всероссийских стартов, в том числе первенств России: Алим Балкаров (-66 кг), Роман Донцов (-90 кг), Азамат Плиев (-100 кг), Артур Камалов (+100 кг), Алина Сергеева (-48 кг), Анастасия Куняева (-52 кг), сестры Татьяна (-63 кг) и Мария (-78 кг) Зольниковы и Надежда Ценалис (-78 кг).

В дни соревнований будет доступна онлайн-трансляция на сайте Федерации дзюдо России.

Соб. инф.