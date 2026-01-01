Тюменские лыжники и биатлонисты завоевали золото и бронзу в минувшие выходные
Золотую медаль завоевал в спринте лыжник Александр Терентьев в рамках VI этапа Кубка России по лыжным гонкам в Казани, сообщает департамент по спорту Тюменской области.
Бронзовым призёром в этой дисциплине стала Елизавета Пантрина. В скиатлоне на счету тюменцев Екатерины Смирновой и Ивана Якимушкина бронза.
В масс-старте, завершившем этап Кубка России по биатлону в Дёмино Ярославской области, Виктория Сливко достойно преодолела дистанцию и стала третьей.