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Региональный календарь аллергий составят для тюменцев

17:16 25 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
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Совместный проект по мониторингу палинологической ситуации запускают Институт биологии ТюмГУ и Центр аллергии и астмы "Парацельс", сообщает пресс-служба ТюмГУ.

Специалисты планируют составить региональный календарь цветения аллергенных растений и рассчитать начало опасного периода по сумме эффективных температур, проанализировать динамику соотношения содержания основных групп пыльцевых зерен аллергенных растений в воздухе. Кроме того, в числе задач – создание и применение оперативной системы оповещения населения.

Как сообщил ассистент кафедры зоологии и эволюционной экологии животных ТюмГУ Сергей Тупицын, в Тюмени постоянных аэропалинологических исследований не проводится. Но они необходимы, поскольку у значительной части горожан имеются заболевания, связанные с поллинозами. Объективный анализ ситуации станет основанием для долгосрочных научных исследований.

"Аэропалинологические исследования необходимы для оповещения населения и медицинских учреждений о концентрации пыльцы и спор в воздухе ("пыльцевом дожде") для оценки аллергенной обстановки. Информация поможет прогнозировать вспышки поллиноза. И позволит людям, страдающим данным заболеванием, избежать болезни или снизить тяжесть ее течения, а также минимизировать сопутствующий при этом стресс, который нередко и индуцирует начало специфичного ответа организма на аллергены" , – пояснил Сергей Тупицын.

Согласно исследованиям, юг Западно-Сибирской равнины находится в дискомфортной аэроаллергенной обстановке, которая определяется не самим фактом цветения трав и деревьев, а только количественным содержанием пыльцы растений с выраженными аллергенными свойствами в воздухе.

"Глобальное потепление и изменение климатических условий продлевают сроки поллинарии растений, а загрязнение среды изменяет антигенную и подчас морфологическую структуру пыльцевых зерен, что способствует повышению ее аллергенности", – заключил эксперт.

Дополним, поллиноз – это общее название сезонных заболеваний аллергической природы, вызванных контактом с пыльцой. В структуре аллергических патологий он занимает от 6 до 39%. И эта цифра неуклонно продолжает расти, заверяют медики.  

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), аллергия выходит на третье место в мире по распространенности среди других заболеваний. В России число аллергиков за последнее десятилетие увеличилось на 20% и составило треть населения страны.

Мониторинг пыльцы широко используется в аллергологии в зарубежных странах. Однако, несмотря на широкое внедрение подобных исследований за рубежом, подобная работа в России осуществляется лишь в нескольких крупных городах.

Соб. инф.

Теги: исследования , аллергия , ТюмГУ

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