Тюменский цирк дарит бесплатные билеты за новогодние костюмы

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Сюрприз для взрослых зрителей готовит Тюменский государственный цирк в предновогодние дни. На представление можно попасть без оплаты, если явиться в костюме Деда Мороза, Снегурочки или другого новогоднего персонажа

Как сообщили в учреждении культуры корреспонденту информагентства "Тюменская линия", чтобы стать обладателем бесплатного билета, нужно соблюсти несколько правил. Прежде всего, позаботиться о полноценном костюме. К примеру, Деду Морозу потребуются традиционная шуба, шапка и борода, Снегурочке – нарядная шубка и подходящий головной убор. Далее нужно лично подойти к кассе цирка непосредственно перед началом представления.

Однако акция имеет ограничения. Во‑первых, бесплатные билеты получат лишь первые 20 гостей в костюмах на каждом сеансе. Во‑вторых, принять участие могут только зрители старше 18 лет. В‑третьих, оформить билет можно исключительно в кассе перед шоу, потому что онлайн‑бронирование не предусмотрено.

Почувствовать себя частью новогодней сказки можно будет в следующие дни: 25 декабря в 18 часов, 27 декабря в 12 и 16 часов, 28 декабря в 12 и 16 часов, 29 и 30 декабря в 18 часов, а также 31 декабря в 12 часов.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Инна Кондрашкина