До минус 12 градусов потеплеет в выходные в Тюменской области

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Повышение температуры воздуха прогнозируют синоптики в Тюменской области в выходные, 17 и 18 января. По данным центра Фобос, температура воздуха в дневные часы поднимется до минус 12 градусов. В субботу и воскресенье в отдельных районах возможен снег.

В Тюмени в субботу, 17 января, в течение суток на фоне высокого атмосферного давления ожидается переменная облачность, небольшой снег. Днем температура составит от 13 до 15 градусов мороза, ночью – минус 19. Ветер юго-западный, умеренный.

В воскресенье, 18 января, синоптики прогнозируют повышенное атмосферное давление, переменную облачность, небольшой снег, туман. Температура днем - от 12 до 14 градусов мороза, ночью – минус 16. Ветер слабый юго-западного направления.

В начале следующей недели температура постепенно начнется опускаться. В понедельник в дневные часы она составит минус 15, во вторник – минус 20, а в среду похолодает уже до минус 23. При этом 19 и 20 января возможны снег и туман, ветер ожидается восточный с переходом на северный, до 4 м/с.

Любовь Голышева