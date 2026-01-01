  • 16 января 202616.01.2026пятница
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

До минус 12 градусов потеплеет в выходные в Тюменской области

Общество, 10:51 16 января 2026

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Повышение температуры воздуха прогнозируют синоптики в Тюменской области в выходные, 17 и 18 января. По данным центра Фобос, температура воздуха в дневные часы поднимется до минус 12 градусов. В субботу и воскресенье в отдельных районах возможен снег.

В Тюмени в субботу, 17 января, в течение суток на фоне высокого атмосферного давления ожидается переменная облачность, небольшой снег. Днем температура составит от 13 до 15 градусов мороза, ночью – минус 19. Ветер юго-западный, умеренный.

В воскресенье, 18 января, синоптики прогнозируют повышенное атмосферное давление, переменную облачность, небольшой снег, туман. Температура днем - от 12 до 14 градусов мороза, ночью – минус 16. Ветер слабый юго-западного направления.

В начале следующей недели температура постепенно начнется опускаться. В понедельник в дневные часы она составит минус 15, во вторник – минус 20, а в среду похолодает уже до минус 23. При этом 19 и 20 января возможны снег и туман, ветер ожидается восточный с переходом на северный, до 4 м/с.

Любовь Голышева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# погода

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:35 16.01.2026Тюменские семьи получили 179 тыс. сертификатов с момента запуска программы маткапитала
10:51 16.01.2026До минус 12 градусов потеплеет в выходные в Тюменской области
09:45 16.01.2026Тюменцам покажут современный Речной порт
09:01 16.01.2026В Ялуторовске проведут краеведческие уроки "Блокадный хлеб"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора