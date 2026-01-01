  • 17 января 202617.01.2026суббота
  • В Тюмени -15..-17 С 2 м/с ветер юго-западный

Тюменская дачница советует сажать лук, перец и баклажаны уже в январе

Общество, 19:37 17 января 2026

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Начинать готовиться к новому дачному сезону можно уже в январе, уверена тюменская дачница Анна Зайцева. В первый месяц года она советует посадить дома некоторые виды растений - так они будут быстрее готовы к высадке в открытый грунт весной.

В их числе острый перец. Он всходит неспешно, долго наращивает корневую систему и требует стабильного тепла. Если посеять перец позже, есть риск получить слабые кусты, которые просто не успеют раскрыть свой потенциал до осени. Та же история с баклажанами - его рассада очень реагирует на пересадки, плохо переносит перепады температуры и без хорошего освещения начинает чахнуть. Поэтому ранний посев в январе позволяет вырастить крепкие всходы, которые к моменту высадки в теплицу будут готова к росту, а не выживанию.

В этом же списке лук, котрый выращивают из семян. Январская рассада даст крепкие, мощные растения, формирующие крупную луковицу за один сезон. По словам Анны, такой лук еще и лучше хранится. Также из зелени зимой можно посеять сельдерей.

"Не стоит забывать и о цветах. В сибирском климате без раннего старта многие декоративные культуры просто не успевают зацвести. Петунии, эустомы и другие медленно развивающиеся цветы требуют длительного периода рассады, и январь для них – оптимальное время. Тогда уже в начале лета клумбы и балконы будут радовать не одиночными бутонами, а полноценным цветением", - цитирует дачницу Мегaтюмень.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# дача

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:33 17.01.202629 человек погибли на дорогах Тюменской области из-за водителей без прав
19:37 17.01.2026Тюменская дачница советует сажать лук, перец и баклажаны уже в январе
18:02 17.01.2026Тюменцам рассказали, как вырастить зелень дома
16:41 17.01.2026Тюменским родителям советуют следить за балансом транспортной карты школьников

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора