Тюменская дачница советует сажать лук, перец и баклажаны уже в январе

Начинать готовиться к новому дачному сезону можно уже в январе, уверена тюменская дачница Анна Зайцева. В первый месяц года она советует посадить дома некоторые виды растений - так они будут быстрее готовы к высадке в открытый грунт весной.

В их числе острый перец. Он всходит неспешно, долго наращивает корневую систему и требует стабильного тепла. Если посеять перец позже, есть риск получить слабые кусты, которые просто не успеют раскрыть свой потенциал до осени. Та же история с баклажанами - его рассада очень реагирует на пересадки, плохо переносит перепады температуры и без хорошего освещения начинает чахнуть. Поэтому ранний посев в январе позволяет вырастить крепкие всходы, которые к моменту высадки в теплицу будут готова к росту, а не выживанию.

В этом же списке лук, котрый выращивают из семян. Январская рассада даст крепкие, мощные растения, формирующие крупную луковицу за один сезон. По словам Анны, такой лук еще и лучше хранится. Также из зелени зимой можно посеять сельдерей.

"Не стоит забывать и о цветах. В сибирском климате без раннего старта многие декоративные культуры просто не успевают зацвести. Петунии, эустомы и другие медленно развивающиеся цветы требуют длительного периода рассады, и январь для них – оптимальное время. Тогда уже в начале лета клумбы и балконы будут радовать не одиночными бутонами, а полноценным цветением", - цитирует дачницу Мегaтюмень.