Более 2000 гостей побывали в музеях Ялуторовска на новогодних каникулах

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Более двух тыс. гостей побывали в музеях Ялуторовска на новогодних каникулах. Это как организованные туристические группы, так и индивидуальные путешественники из разных регионов России, сообщает музейный комплекс.

Были также и гости из Казахстана, Беларуси и Германии. Для всех подготовили культурную программу, объединившую несколько музейных площадок.

Большой интерес вызвали "Рождественские встречи", которые впервые прошли в кофейном салоне краеведческого музея. Обновлённую экспозицию, посвятили эпохе декабристов и их вкладу в историю Ялуторовска. Посетителей встречали сотрудники музея в образах Матвея Ивановича Муравьёва-Апостола и его супруги Марии Константиновны. Атмосферу салонного вечера дополнили поэтическое буриме, "живые картины" и старинные игры XIX века.

Музей "Торговые ряды" стал центром детского досуга. Здесь прошла новогодняя программа "Дозор Мороза-воеводы" с экскурсиями-квестами и интерактивными занятиями для детей. Юные посетители читали сказки вслух, участвовали в мастер-классах по росписи пряников и изготовлению ялуторовских "жамочек".