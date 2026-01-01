  • 18 января 202618.01.2026воскресенье
  • В Тюмени -13..-15 С 1 м/с ветер южный

Более 2000 гостей побывали в музеях Ялуторовска на новогодних каникулах

Общество, 19:52 18 января 2026

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Более двух тыс. гостей побывали в музеях Ялуторовска на новогодних каникулах. Это как организованные туристические группы, так и индивидуальные путешественники из разных регионов России, сообщает музейный комплекс.

Были также и гости из Казахстана, Беларуси и Германии. Для всех подготовили культурную программу, объединившую несколько музейных площадок.

Большой интерес вызвали "Рождественские встречи", которые впервые прошли в кофейном салоне краеведческого музея. Обновлённую экспозицию, посвятили эпохе декабристов и их вкладу в историю Ялуторовска. Посетителей встречали сотрудники музея в образах Матвея Ивановича Муравьёва-Апостола и его супруги Марии Константиновны. Атмосферу салонного вечера дополнили поэтическое буриме, "живые картины" и старинные игры XIX века.

Музей "Торговые ряды" стал центром детского досуга. Здесь прошла новогодняя программа "Дозор Мороза-воеводы" с экскурсиями-квестами и интерактивными занятиями для детей. Юные посетители читали сказки вслух, участвовали в мастер-классах по росписи пряников и изготовлению ялуторовских "жамочек".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Торговые ряды , Ялуторовск , декабристы , туристы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:28 18.01.2026Рост цен на новые машины и удешевление автомобилей с пробегом ждут тюменцев в 2026 году
19:52 18.01.2026Более 2000 гостей побывали в музеях Ялуторовска на новогодних каникулах
17:24 18.01.2026В Тюмени передадут новогодние ели и сосны в зоопарк
15:47 18.01.2026Мошенники обманывают тюменцев под видом поиска бойцов СВО

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора