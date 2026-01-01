Более 23 тысяч человек участвовали во втором Кубке главы Тюмени по лыжным гонкам
Более 23 тыс. человек участвовали во втором Кубке главы Тюмени по лыжным гонкам. Спортивное мероприятие объединило школьников, учителей и родителей пятьдесят одной школы города.
Об этом рассказал глава Тюмени Максим Афанасьев.
"В год празднования 440-летия Тюмени Кубок главы города по лыжным гонкам приобрел особый, юбилейный смысл. Эти соревнования стали символом преемственности поколений, здорового духа и динамичного развития нашего города. Массовое участие тюменцев наглядно показало, что мы движемся в правильном направлении", - подчеркнул Максим Афанасьев.
Он отметил, что зимние виды спорта для тюменцев являются частью культуры, закаляют характер и объединяют людей.