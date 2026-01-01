  • 18 января 202618.01.2026воскресенье
Более 23 тысяч человек участвовали во втором Кубке главы Тюмени по лыжным гонкам

Спорт, 17:35 18 января 2026

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Более 23 тыс. человек участвовали во втором Кубке главы Тюмени по лыжным гонкам. Спортивное мероприятие объединило школьников, учителей и родителей пятьдесят одной школы города.

Об этом рассказал глава Тюмени Максим Афанасьев.

"В год празднования 440-летия Тюмени Кубок главы города по лыжным гонкам приобрел особый, юбилейный смысл. Эти соревнования стали символом преемственности поколений, здорового духа и динамичного развития нашего города. Массовое участие тюменцев наглядно показало, что мы движемся в правильном направлении", - подчеркнул Максим Афанасьев.

Он отметил, что зимние виды спорта для тюменцев являются частью культуры, закаляют характер и объединяют людей.

# Максим Афанасьев , лыжные гонки , массовый спорт , школьники

