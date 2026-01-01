Рост цен на новые машины и удешевление автомобилей с пробегом ждут тюменцев в 2026 году

Рост цен на новые машины и удешевление автомобилей с пробегом ждут тюменцев в 2026 году. Автомобильный рынок страны окажется под влиянием масштабных трансформаций в мировой промышленности и внутренних регуляторных изменений, рассказала профессор кафедры логистики Финансового университета при правительстве РФ Надежда Капустина.

Основные факторы, которые определят стоимость транспортных средств - повышение утилизационного сбора, переход на электрические платформы и волатильность цен на критически важное сырье.

"Глобальный тренд на электрификацию требует от производителей колоссальных инвестиций в новые технологии и строительство заводов по производству батарей. Эти капиталовложения неизбежно закладываются в конечную стоимость продукции. Ситуация осложняется высокой стоимостью редкоземельных металлов, лития и кобальта, а также необходимостью использования сложных микрочипов для систем автономного вождения и мультимедиа", -пояснила эксперт изданию tmn.aif.ru.

На рынке подержанных автомобилей дефицит прошлых лет сформировал своего рода ценовой пузырь, который в 2026 году может начать "сдуваться". Надежда Капустина отметила, что под наибольшим ударом окажется премиум-сегмент с высоким расходом топлива, который может начать ускоренно обесцениваться.

В то же время можно ожидать несущественного увеличения цен на автомобили с пробегом до 10 лет вслед за подорожанием новых иномарок свыше 160 лошадиных сил под влиянием увеличения утильсбора.