Жители Тюменской области потратили в ресторанах и кафе 49,9 млрд рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

49,9 млрд рублей потратили в кафе, ресторанах и столовых жители Тюменской области и гости региона за 11 месяцев 2025 года. Средний чек в месяц составляет 2,8 тыс. рублей. За год оборот общепита увеличился на 8,7 %.

Это второй результат в Уральском федеральном округе. Больший прирост отрасли с января по ноябрь только в Свердловской области, приводит данные Тюменьстата "Вслух.ру".

Только в ноябре тюменцы потратили в заведениях более 5 млрд рублей. Хотя рекорд года был установлен в октябре – 5 млрд 188 млн 100 тыс. рублей.

В целом в январе-ноябре жители УФО заплатили в кафе, барах, ресторанах 346 млрд рублей, а в России в целом - 3 трлн 865,3 млрд рублей.