В Тюменской области определят лучших работодателей на рынке труда
Лучших работодателей, которые содействуют занятости населения определят в Тюменской области. Прием заявок на конкурс уже стартовал, сообщает инфоцентр регионального правительства.
Мероприятие организовано при поддержке партии "Единая Россия" и проводится третий год.
Конкурс призван не только выявить лучшие компании, но и продемонстрировать передовые практики в области инклюзивного найма и социальной адаптации сотрудников.
Участвовать могут организации, работающие на территории Российской Федерации, независимо от их численности и сферы деятельности.
Заявки для участия принимаются до 22 марта 2026 года по адресу: 625048, Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малыгина, 48 или на электронную почту dep_zan@72to.ru.
Анкета с формой заявки и Положение об организации регионального конкурса размещены на интерактивном портале органов службы занятости Тюменской области.