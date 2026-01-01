  • 18 января 202618.01.2026воскресенье
В Тюменской области определят лучших работодателей на рынке труда

Экономика, 17:10 18 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Лучших работодателей, которые содействуют занятости населения определят в Тюменской области. Прием заявок на конкурс уже стартовал, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Мероприятие организовано при поддержке партии "Единая Россия" и проводится третий год.

Конкурс призван не только выявить лучшие компании, но и продемонстрировать передовые практики в области инклюзивного найма и социальной адаптации сотрудников.

Участвовать могут организации, работающие на территории Российской Федерации, независимо от их численности и сферы деятельности.

Заявки для участия принимаются до 22 марта 2026 года по адресу: 625048, Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Малыгина, 48 или на электронную почту dep_zan@72to.ru.

Анкета с формой заявки и Положение об организации регионального конкурса размещены на интерактивном портале органов службы занятости Тюменской области.

