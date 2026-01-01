Уровень зарплат по вакансиям для медиков назвали в Тюменской области
1,1 тыс. вакансий предлагают для трудоустройства больницы, поликлиники и соцучреждения Тюменской области в январе. Рабочие места предлагают врачам – 67 предложений.
Терапевтам предлагают зарабатывать до 79,3 тыс. рублей, врачам клинической лабораторной диагностики – 103 тыс. рублей, стоматологам – 106,6 тыс. рублей, анестезиологам – 111,8 тыс. рублей.
В медорганизации Тюменской области требуются 53 фельдшера, для них зарплата до 54,4 тыс. рублей, 95 медсестер – на доход 44 тыс. рублей.
Также требуются лаборанты, техники, фармацевты, регистраторы, санитары, узкие специалисты и другие. Всего в списке департамента труда и занятости населения Тюменской области 193 профессии для служащих и 169 рабочих профессий, приводит данные "Вслух.ру".
В помощь соискателям интерактивный портал службы занятости.
Кадровый центр "Работа России" в Тюмени: ул. Республики, 204В, корп. 3.
Горячая линия 8-800-350-00-64, 8(3452) 27-36-05.