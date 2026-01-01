В Тюменской области действует система быстрого запуска промышленности

Современную модель развития промышленной инфраструктуры Тюменской области презентовали на Рождественском саммите в Тюмени. На рынок выводится линейка новых бизнес-продуктов, позволяющих предоставить каждому инвестору и резиденту именно то решение, которое соответствует его стратегии, сообщает региональный департамент инвестиционной политики.

В основе стратегии предусмотрены земельные участки с подготовленной инженерной инфраструктурой; строительство под заказчика в лизинг; покупка и аренда готовой индустриально-складской недвижимости; коллективные частные инвестиции под профессиональным управлением.

"Сегодня время инвестировать в развитие инфраструктуры для быстрого запуска промышленности. АИР выступает как мастер-девелопер новой промышленной экосистемы региона. Это качественно иной подход, где мы создаём не отдельные объекты, а целостную, современную среду для роста бизнеса и инвестиций", - рассказал гендиректор Агентства инфраструктурного развития Тюменской области Антон Ермолаев.

Напомним, АИР на сегодня сопровождает работу пяти индустриальных парков, которые находятся в разной стадии готовности: ДСК-500, Богандинский, Боровский, у аэропорта Рощино и на Московском тракте.