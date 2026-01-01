  • 19 января 202619.01.2026понедельник
Российским инвесторам в сфере туризма выделят 1,2 млрд рублей

Экономика, 17:47 19 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1,2 млрд рублей для компенсации части затрат по льготным обязательствам на создание туристических объектов в регионах направит правительство РФ в 2026 году. Об этом сообщил председатель кабинета министров Михаил Мишустин во время оперативного совещения 19 января.

"Необходимо повышать качество инфраструктуры, стремиться к высоким стандартам комфорта, исходя из запросов и потребностей как молодёжи, так и старшего поколения. Для выполнения этой задачи правительство реализует целый комплекс мер. Это, в частности, льготное кредитование инвестиционных проектов, которое предоставляется в рамках профильного нацпроекта. Эти ресурсы идут не только на строительство и реконструкцию современных отелей, гостиниц, парков развлечений, но и на развитие горнолыжных курортов. Для чего в прошлом году направили свыше 27 млрд рублей", - рассказали участники встречи.

По словам Мишустина, продолжится работа по повышению привлекательности отрасли туризма для предпринимателей.

"Это необходимо для того, чтобы по всей стране открывались благоустроенные места отдыха, интересные маршруты, расширялось предложение услуг для путешественников, туристов всех возрастов, и особенно это было комфортно, удобно для семей с детьми. И чтобы люди могли увидеть нашу уникальную природу, заниматься зимними видами спорта, проводить отпуск на морских побережьях", - отметил он.

Правительство РФ , туризм

