Строительство логистического центра в Тюменском округе стартует весной

Экономика, 15:01 17 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подготовительные работы идут на площадке Московского индустриального парка в Тюменском округе. Весной здесь стартует строительство крупного логистического центра Wildberries, сообщает администрация муниципалитета.

Всего в инвестиционный проект планируют вложить около шести млрд рублей.

Отметим, что летом 2025 года в с. Успенка открылся новый распределительный центр Ozon. Благодаря этому жители региона могут получать свои заказы уже на следующий день.

# инвестиции , логистика

