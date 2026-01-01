Строительство логистического центра в Тюменском округе стартует весной
Подготовительные работы идут на площадке Московского индустриального парка в Тюменском округе. Весной здесь стартует строительство крупного логистического центра Wildberries, сообщает администрация муниципалитета.
Всего в инвестиционный проект планируют вложить около шести млрд рублей.
Отметим, что летом 2025 года в с. Успенка открылся новый распределительный центр Ozon. Благодаря этому жители региона могут получать свои заказы уже на следующий день.