Тюменская область по спросу на работников находится на третьем месте в УФО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область стала третьей в УФО по спросу на кадры по итогам 2025 года. На первом месте Свердловская область, на втором - Челябиская.

Как сообщают аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, работодатели за год открыли или обновили на Урале в общей сложности более 870 тыс. вакансий, и это 9 % от всех предложений о работе в России, или пятое место среди всех федеральных округов.

Рейтинг по уровню предлагаемой зарплаты в вакансиях возглавили регионы с высокой долей вахтовой занятости. Первые два места за ЯНАО (медиана зарплатного предложения в вакансиях 2025 году — 115 700 рублей), ХМАО (87 400 рублей). Далее — Свердловская область (76 тыс. 100 рублей), Тюменская область (73 тыс. 100 рублей), Курганская область (70 тыс. 800 рублей) и Челябинская область (69 тыс. 300 рублей).

Для сравнения в целом по России медиана зарплатного предложения составила в прошлом году 80 тыс. 900 рублей, и в УФО выше этой отметки поднялись только в ЯНАО и ХМАО.