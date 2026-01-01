  • 16 января 202616.01.2026пятница
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

Тюменская область по спросу на работников находится на третьем месте в УФО

Экономика, 15:59 16 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область стала третьей в УФО по спросу на кадры по итогам 2025 года. На первом месте Свердловская область, на втором - Челябиская.

Как сообщают аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, работодатели за год открыли или обновили на Урале в общей сложности более 870 тыс. вакансий, и это 9 % от всех предложений о работе в России, или пятое место среди всех федеральных округов.

Рейтинг по уровню предлагаемой зарплаты в вакансиях возглавили регионы с высокой долей вахтовой занятости. Первые два места за ЯНАО (медиана зарплатного предложения в вакансиях 2025 году — 115 700 рублей), ХМАО (87 400 рублей). Далее — Свердловская область (76 тыс. 100 рублей), Тюменская область (73 тыс. 100 рублей), Курганская область (70 тыс. 800 рублей) и Челябинская область (69 тыс. 300 рублей).

Для сравнения в целом по России медиана зарплатного предложения составила в прошлом году 80 тыс. 900 рублей, и в УФО выше этой отметки поднялись только в ЯНАО и ХМАО.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# вакансии , зарплата , работа

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:10 16.01.2026В России ИИ — ключевой элемент для повышения эффективности госуправления
15:59 16.01.2026Тюменская область по спросу на работников находится на третьем месте в УФО
14:53 16.01.2026Более 20 тысяч тонн молока произвели сельхозпредприятия Казанского округа за год
14:31 16.01.2026От тюменцев ждут заявки на федеральный проект "Акселератор. Креативный код"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора