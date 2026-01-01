Тюменцы могут узнать о контрактной службе в чат-боте мессенджера Max

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Чат-бот по вопросам контрактной службы запустили в мессенджере Max в Тюменской области. Регион стал одним из первых в России, где заработал такой виртуальный помощник, сообщает информационный центр областного правительства.

Чат-бот ответит на популярные вопросы желающих служить по контракту, требованиях к кандидатам, мерах поддержки и сформирует заявку.

"Цифровые помощники становятся частью нашей повседневной жизни и современной инфраструктуры для взаимодействия в регионе. Данный сервис позволяет человеку получить нужные разъяснения без лишних ожиданий и ограничений. Мы одни из первых запустили такие сервисы на национальной платформе Mах", - прокомментировал заместитель губернатора Тюменской области, директор регионального департамента информатизации Станислав Логинов.

Узнать подробнее о службе по контракту также можно в официальном сообществе во Вконтакте, на сайте и по единому номеру 117.

Напомним, в Тюменской области одна из самых высоких в стране выплат при заключении контракта. 3 млн 400 тыс. получат те, кто заключит контракт с Минобороны РФ именно в военкоматах Тюменской области или в пункте отбора на военную службу по контракту в Тюмени (ул. Республики, 2/1).