Мошенники обманывают тюменцев под видом поиска бойцов СВО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мошенники обманывают тюменцев под видом поиска бойцов СВО. Вредоносной оказывается рассылка с наименованиями, похожими "ПоискСВО.apk" или "Список (2025).apk", которые при установке получают полный контроль над телефоном.

Полиция и эксперты по кибербезопасности советуют не скачивать файлы от неизвестных отправителей, не устанавливать приложения по ссылкам из смс или писем. Скачивать программы только из официальных магазинов App Store и Google Play. Никогда и никому не сообщать PIN-коды, CVC-коды карт, одноразовые пароли из смс и паспортные данные по телефону.

А также не перезванивать на номера, указанные в подозрительных сообщениях. Для проверки информации звонить только по контактам с официальных сайтов организаций.

Всего в Тюменской области за первые дни января от действий киберпреступников стали 37 жителей региона. Общая сумма потерь превысила 14 млн рублей.

Главное правило, которое повторяют правоохранители: настоящие организации никогда не заставляют мгновенно переводить деньги или сообщать конфиденциальные данные, пишет "Тюменская область сегодня".