В Тюменской области озимые культуры занимают 1 тыс. 750 га

Экономика, 18:11 16 января 2026

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 750 га занимают озимые культуры в Тюменской области. Из них рожь составляет 70 %, пшеница - 21 % и тритикале - 9 %.

По информации регионального департамента АПК, пять округов провели посев этой сельскохозяйственной культуры. Наибольшая площадь под озимые культуры аграрии отвели в Исетском муниципальном округе — 652 га.

"Озимые культуры не боятся низких температур. Как известно, это растения, которые высеваются осенью, проходят стадию зимовки, чтобы весной продолжить свое развитие. Низкие температуры, наличие снежного покрова и накопленная влага — необходимые условия для сохранения озимых культур и обеспечения хорошей перезимовки", - отметили в департаменте.

