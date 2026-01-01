  • 19 января 202619.01.2026понедельник
В Тюменской области упал спрос на коммерческую недвижимость

Экономика, 11:35 19 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Снижение спроса на покупку и аренду коммерческой недвижимости произошло в Тюменской области. В 2025 году показатели уменьшились на 3 % и 8 % соответственно по сравнению с годом ранее.

"Это соответствует общему тренду на коррекцию рынка относительно пикового 2024 года. Положительная динамика спроса на покупку отмечалась в сегменте помещений свободного назначения - плюс 7 процентов и складов – 19 процентов", – рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" управляющий директор категории "Коммерческая недвижимость" технологической платформы "Авито недвижимость" Олег Изотов.

При этом общая структура спроса в аренде и продаже практически не изменилась и составила 80 % и 20 % соответственно. Традиционно наибольшее внимание привлекают помещения свободного назначения: доля — 52% от общего спроса, офисы — 22 %, торговые площади — 13 %. Складами интересуются 7 % пользователей, производственными помещениями — 3 %.

"Объем предложения для аренды в регионе вырос на 27 процентов, при этом в продаже несущественно снизился — 2 процента год к году. Общая структура предложения по типу сделки скорректировалась: наблюдается рост доли сегмента аренды с 53 процентов до 60 процентов", - уточнил эксперт.

В среднем в Тюмени в декабре 2025 года стоимость покупки офиса составляла 147 тыс. рублей за кв. м, это на 26 % больше, чем в 2024 году, аренды — 1 тыс. 120 рублей в месяц за кв. м — плюс 28 % год к году.

Стоимость покупки площади свободного назначения составляла 136 тыс. рублей за кв. м, что на 18 % больше относительно декабря прошлого года, аренды — 900 рублей в месяц за кв. м — на 7 % меньше год к году.

Средняя стоимость покупки торговой площади была на уровне 132 тыс. рублей за кв. м — плюс 13% год к году, аренды — 1 тыс. рублей в месяц за кв. м — минус 11 % год к году.

Приобрести склад в декабре 2025 года можно было за 68 тыс. рублей за кв. м, а арендовать — за 630 рублей в месяц за кв. м.

Оксана Корнеенкова

# аренда , недвижимость

