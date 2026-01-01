29 человек погибли на дорогах Тюменской области из-за водителей без прав

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

29 человек погибли на дорогах Тюменской области из-за водителей-бесправников в 2025 году. Еще 393 получили ранения - такие данные привел начальник регионального управления Госавтоинспекции Андрей Миллер.

За год от участия в дорожном движении отстранены более шести тысяч водителей без прав. Их выявляли во время специальных профилактических рейдов "Бесправник". Также сотрудники Госавтоинспекции ведут массовую разъяснительную работу среди подростков и молодежи, в том числе в образовательных учреждениях, о необходимости обучения в автошколах для получения водительских удостоверений прежде, чем выезжать на дороги.



Эта работа продолжается и в 2026 году.