В России ИИ — ключевой элемент для повышения эффективности госуправления

Искусственный интеллект стал одним из ключевых инструментов повышения эффективности государственного управления и развития регионов. Внедрение ИИ ведётся системно – в социальной сфере, промышленности, образовании, органах власти и других сферах.

Программы применения ИИ реализуются в рамках национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства".

Успешные практики из разных регионов проходят верификацию по методике Минцифры России, затем масштабируются на всю страну. На платформе "Цифровой регион", где собраны лучшие примеры использования ИИ, уже опубликованы решения из 65 регионов.

ИИ внедрён и в госсистему мониторинга и управления нацпроектами и программами. В онлайн-режиме система анализирует 100 % мероприятий и показателей, сопоставляя их с установленными целями развития. ИИ-модель прогнозирует риски реализации с точностью 96 %, обрабатывает более тысячи вариантов взаимосвязей в минуту и позволяет заранее выявлять потенциальные отклонения.

Если бы такой анализ проводился вручную, оценка почти полумиллиона взаимосвязей потребовала бы участия 76 экспертов из 38 отраслей и заняла бы около четырёх лет. Искусственный интеллект выполняет эту работу за день. На сентябрь 2025 г. выявлено более восьми тысяч новых взаимосвязей, которые направлены в федеральные органы исполнительной власти для верификации и учёта в управленческих решениях.

Важным направлением нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" стало импортозамещение ИТ-решений и укрепление технологической независимости страны. К началу 2025 года в реестре российского программного обеспечения зарегистрировано 24 тыс. 850 отечественных программных продуктов. На декабрь их представлено 29 тыс. Это позволяет бизнесу и государственным органам выстраивать цифровую инфраструктуру на базе российских решений.

Для ускоренного внедрения критически важных технологий действует механизм особо значимых проектов, который объединяет разработчиков и крупных отраслевых заказчиков, обеспечивает государственную поддержку на финальной стадии создания продукта. На сегодняшний день в разных отраслях экономики реализуется около 200 таких проектов. После успешного внедрения решения тиражируются и закрывают потребности отраслей, снижая зависимость от зарубежного ПО.