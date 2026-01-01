Участникам программы "Земский учитель" в РФ выплатят 1 млрд 180 млн рублей

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 216 вакансий открыто по программе "Земский учитель" в РФ. Сумма поддержки составит более 1,18 млрд рублей, сообщает правительство.

По итогам конкурсных отборов 2025 года все вакансии заполнены, из федерального бюджета на эти цели выделено почти 600 млн рублей.

Основной мерой поддержки для учителей – участников программы "Земский учитель" является единовременная выплата в размере 1 млн рублей, в регионах Дальневосточного федерального округа – 2 млн рублей. Эти средства учитель может направить на любые цели, включая улучшение жилищных условий.

Федеральная программа "Земский учитель" реализуется в рамках национального проекта "Молодёжь и дети". Она стартовала в 2020 году. Ключевая цель программы – обеспечить педагогическими кадрами образовательные организации, расположенные в сельской местности, рабочих посёлках, посёлках городского типа или городах с населением до 50 тысяч человек, а также в закрытых административно-территориальных образованиях вне зависимости от численности населения.