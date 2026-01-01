  • 17 января 202617.01.2026суббота
  • В Тюмени -15..-17 С 2 м/с ветер юго-западный

Участник "Боевого кадрового резерва" запустил свое дело при поддержке наставника

Общество, 16:15 17 января 2026

Наставничество - ключевая модель программы "Боевой кадровый резерв" Тюменской области. В День наставника, 17 января, команда проекта рассказала, какую роль менторы играют в становлении резервистов и как помогают им на практике.

Один из участников программы Даниил Бачеев задумывался об открытии собственного дела сразу после окончания службы. Воплотить идею ему помог наставник проекта, опытный предприниматель Александр Касьянов. Он стал для ветерана СВО проводником в мир бизнеса, детально разобрал с ним все тонкости предпринимательства, погрузил во внутренний процесс на совещаниях, научил строить отношения с командой.

"Невозможно стать предпринимателем сразу, не пройдя пошагово весь путь. Получить необходимые навыки можно только "в полях". Исходить из цели: видеть ее и выстраивать дорожную карту ее достижения", - посоветовал Александр Касьянов и поделился с начинающим коллегой всеми необходимыми бизнес-инструментами.

В итоге Даниил Бачеев нашел свою нишу и запустил дело: продажу кофе в жестяных банках. Такой формат очень популярен в Корее. Кофе находится в подогреваемом боксе, его удобно взять с собой и пойти по делам. Даниил убежден, что и тюменцы оценят такой удобный подход.

Видео - пресс-служба проекта "Боевой кадровый резерв" Тюменской области

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Боевой кадровый резерв , наставник

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:33 17.01.202629 человек погибли на дорогах Тюменской области из-за водителей без прав
19:37 17.01.2026Тюменская дачница советует сажать лук, перец и баклажаны уже в январе
18:02 17.01.2026Тюменцам рассказали, как вырастить зелень дома
16:41 17.01.2026Тюменским родителям советуют следить за балансом транспортной карты школьников

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора