Участник "Боевого кадрового резерва" запустил свое дело при поддержке наставника

Наставничество - ключевая модель программы "Боевой кадровый резерв" Тюменской области. В День наставника, 17 января, команда проекта рассказала, какую роль менторы играют в становлении резервистов и как помогают им на практике.

Один из участников программы Даниил Бачеев задумывался об открытии собственного дела сразу после окончания службы. Воплотить идею ему помог наставник проекта, опытный предприниматель Александр Касьянов. Он стал для ветерана СВО проводником в мир бизнеса, детально разобрал с ним все тонкости предпринимательства, погрузил во внутренний процесс на совещаниях, научил строить отношения с командой.

"Невозможно стать предпринимателем сразу, не пройдя пошагово весь путь. Получить необходимые навыки можно только "в полях". Исходить из цели: видеть ее и выстраивать дорожную карту ее достижения", - посоветовал Александр Касьянов и поделился с начинающим коллегой всеми необходимыми бизнес-инструментами.

В итоге Даниил Бачеев нашел свою нишу и запустил дело: продажу кофе в жестяных банках. Такой формат очень популярен в Корее. Кофе находится в подогреваемом боксе, его удобно взять с собой и пойти по делам. Даниил убежден, что и тюменцы оценят такой удобный подход.

Видео - пресс-служба проекта "Боевой кадровый резерв" Тюменской области